Stimmen Sie hier ab! Wer ist der beste Zweitliga-Spieler der Saison?

St. Paulis Allrounder Eric Smith, HSV-Top-Torjäger Robert Glatzel oder Nürnbergs Shootingstar Can Uzun – wer ist Ihrer Meinung nach der beste Zweitliga-Spieler der aktuellen Saison? Die MOPO hat eine Vorauswahl von 13 Spielern getroffen und will nun von Ihnen wissen: Welcher Profi aus dem Bundesliga-Unterhaus hat Sie in der laufenden Spielzeit am meisten überzeugt? War es vielleicht HSV-Techniker László Bénes, St. Paulis Dauerläufer Marcel Hartel oder doch Düsseldorfs Top-Scorer Christos Tzolis? Stimmen Sie jetzt ab!

Das Voting läuft bis Dienstag, 9. April, 18 Uhr. Das Ergebnis der Abstimmung erfahren Sie in unserer ersten WochenMOPO: ab Freitag, 12. April, am Kiosk!