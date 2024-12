RTL, Sky, DAZN: Was TV-Fans zu den neuen Bundesliga-Rechten wissen müssen

Fußball-Fans benötigen auch ab der kommenden Saison zwei Abonnements für die Live-Spiele der Bundesliga. Der Pay-TV-Sender Sky und ebenfalls kostenpflichtige Internet-Sportsender DAZN haben sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur jeweils zwei Live-Pakete für die 1. Liga gesichert.

Überraschend bei der ersten Woche der TV-Rechte-Auktion sind allerdings zwei Dinge: Sky verliert die beliebte Konferenzschaltung, und DAZN bekommt auch im zweiten Anlauf nicht das größte und umstrittene Paket B, um das der Sender heftig mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) gerungen hatte.

Für die Fans hätte es noch unübersichtlicher werden können. Die vier Live-Pakete der 1. Liga hätten laut Ausschreibung auch an vier verschiedene Sender gehen können. So bleibt es ab der Saison 2025/26 bei den beiden bekannten Bezahl-Anbietern – jedoch mit einer anderen Verteilung als bis zum Ende der laufenden Spielzeit.

DAZN schnappt sich Konferenzschaltung von Sky

Sky hat das große Paket B erworben, und in dem ist auch die erste Partie des Spieltags enthalten. Der Pay-TV-Sender löst damit den Konkurrenten DAZN ab und überträgt ab der kommenden Saison freitags um 20.30 Uhr. Nur noch bis zum Ende der laufenden Spielzeit zeigt DAZN das Freitagsspiel.

Sky verliert die Rechte an der Bundesliga-Samstags-Konferenz. imago/Kirchner-Media Sky verliert die Rechte an der Bundesliga-Samstags-Konferenz.

Die Begegnungen am Samstag um 15.30 Uhr und 18.30 Uhr laufen in voller Länge weiterhin bei Sky. Der Bezahl-Sender sicherte sich sowohl die Live-Rechte für die Partien am Nachmittag über Paket B als auch für das spätere Topspiel (Paket C). Dafür verlor Sky überraschend die Konferenzschaltung der Nachmittagsspiele. Die läuft in den vier Spielzeiten 2025/26 bis 2028/29 beim Konkurrenten DAZN.

Preise für die Zuschauer in der neuen Saison 2025/26 noch unklar

Die abschließenden Partien des Spieltags laufen weiterhin bei DAZN. Der Internet-Sender hat die Rechte für die Sonntagsspiele um 15.30, 17.30 Uhr und 19.30 Uhr erworben. Die späte Partie gibt es zukünftig an 15 Spieltagen. Pro Saison sicherte sich DAZN insgesamt 79 Begegnungen über Paket D.

Welchen Preis die Fans ab der Saison 2025/26 für die jeweiligen Abonnements bezahlen müssen, ist noch nicht bekannt. Dass es günstiger wird, ist kaum zu erwarten. Welche Summen die Anbieter für die Medienpakete an die Liga bezahlen, ist ebenfalls offen. Bekanntgegeben soll die Gesamtsumme der Erlöse für die Klubs am kommenden Donnerstag.

In der neuen Saison wird es bei Sky und DAZN zu Änderungen bezüglich der Medienrechte kommen. IMAGO/Eibner In der neuen Saison wird es bei Sky und DAZN zu Änderungen bezüglich der Medienrechte kommen.

Der seit vielen Jahren in Deutschland tätige Pay-TV-Sender hat sich den Großteil der Spiele gesichert. Insgesamt 230 Live-Übertragungen in voller Länge ersteigerte Sky und hat damit ein Angebot, an dem viele Fans nicht vorbeikommen und das somit die Möglichkeit zum Überleben im schwierigen Pay-TV-Markt bietet. Ein schwerer Schlag ist jedoch der Verlust der Konferenz. Das unter dem damaligen Markennamen Premiere erfundenen Format gibt es seit 2000 und ist öfter erfolgreicher als die Einzelspiele am Samstagnachmittag.

Einzigartiger Streit zwischen DAZN und der DFL

Der Streit zwischen DAZN und der DFL um das Paket B war in der Geschichte der Bundesliga einzigartig. Erst nach gerichtlicher Klärung gab es einen Neustart der im April abgebrochenen Auktion – und nun eine unerwartete Wendung: DAZN unterlag im Wettbieten dem Konkurrenten. Dafür sicherte sich der Deutschlandableger des weltweit tätigen Medienunternehmens eher unerwartet die insgesamt 35 Konferenzen, in denen Szenen aus 161 Spielen gezeigt werden dürfen. Und Fans, die alle Spiele ihres Clubs sehen wollen, benötigen DAZN zumindest für die Sonntagsspiele.

Eine Überraschung gab es auch bei der 2. Liga. Die Live-Übertragungen der Topspiele am Samstagabend wechseln den TV-Sender. Die RTL-Gruppe hat sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur die Rechte gesichert und löst ab der kommenden Saison den Spartensender Sport1 ab. Die RTL-Gruppe und die DFL wollten sich zum Thema TV-Rechte ebenso wenig äußern wie Sky und DAZN.

RTL zeigt künftig das Zweitliga-Topspiel

Im Pay-TV bleibt Sky die Heimat der 2. Bundesliga. Der Sender sicherte sich das große Paket F. Dieses enthält 275 Live-Spiele, die am Freitag, Samstag und Sonntag gespielt und im Bezahl-Fernsehen gezeigt werden. Zu dem Paket gehören auch 98 Konferenzen.



Die frei empfangbaren Sender haben weitere Möglichkeiten, Rechte zu erwerben. In der zweiten Woche der Auktion werden von Montag an innerhalb von drei Tagen die Pakete für das Free-TV vergeben. Dazu gehört auch das Paket I mit den Zusammenfassungen der 1. Liga am Samstagnachmittag, die seit vielen Jahren in der „Sportschau“ der ARD laufen. Das gesamte DFL-Angebot besteht aus 15 TV-Paketen für die Spielzeiten 2025/26 bis 2028/29, die jeweils an die meistbietenden Sender und Medien-Unternehmen vergeben werden. (dpa/js)