Nächster TV-Hammer: Das Zweitliga-Topspiel wechselt den Sender

Nachdem DAZN Sky die Bundesliga-Konferenz weggeschnappt hat, ist das der nächste TV-Hammer: Die Live-Übertragungen der Topspiele in der 2. Bundesliga wechseln den TV-Sender!

Die RTL-Gruppe hat sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur die Rechte gesichert und löst ab der kommenden Saison den Spartensender Sport1 ab, der in der ersten Woche der Auktion der DFL leer ausging. Die RTL-Gruppe und die DFL wollten sich zu dem Thema nicht äußern.

Im Pay-TV bleibt Sky die Heimat der 2. Bundesliga. Der Pay-TV-Sender sicherte sich das Paket F. Dieses enthält 275 Live-Spiele, die am Freitag, Samstag und Sonntag gespielt und im Bezahl-Fernsehen gezeigt werden. Zu dem Paket gehören auch 98 Konferenzen.

Zweitliga-Topspiele laufen künftig bei Sky und RTL

RTL und Sport1 haben weitere Möglichkeiten, Rechte zu erwerben. In der zweiten Woche der Auktion werden von Montag an innerhalb von drei Tagen die Pakete für das Free-TV vergeben. Dazu gehört auch das Paket I mit den Zusammenfassungen der 1. Liga am Samstagnachmittag, die seit vielen Jahren in der „Sportschau“ der ARD laufen.

Am vergangenen Montag begann die DFL damit, die TV-Rechte der Bundesliga zu versteigern. In der ersten Woche ging es vor allem um die Pay-TV-Spiele, die den mit Abstand größten Teil der Einnahmen der Bundesliga ausmachen und an Sky und DAZN gingen.

Das gesamte DFL-Angebot besteht aus 15 TV-Paketen für die Spielzeiten 2025/26 bis 2028/29, die jeweils an die meistbietenden Sender und Medien- aus Unternehmen vergeben werden. (dpa)