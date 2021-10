Wayne Rooney kommt bei seiner Ehefrau Coleen trotz mehrerer Alkohol- und Sex-Skandale mit einer Gelben Karte davon. „Ich habe ihm verziehen, aber es war inakzeptabel“, sagte Coleen Rooney in einem am Dienstag veröffentlichten Trailer für eine neue Dokumentation über den Rekordtorschützen der „Three Lions“.

„Ich kenne einige Gruppen, mit denen Wayne unterwegs war. In Kombination mit Alkohol war das gar nicht gut“, sagte sie. Das Paar hatte mit 22 Jahren geheiratet. Der heutige Trainer des englischen Zweitligisten Derby County hatte einst zugegeben, seine Ehefrau mit Prostituierten betrogen zu haben.

England-Star Rooney sorgte für Skandale

Die Dokumentation soll Anfang 2022 bei Amazon Prime Video zu sehen sein. Darin kommen auch Wegbegleiter wie Rooneys früherer Mitspieler David Beckham und der englische Ex-Nationaltrainer Sven Göran Eriksson zu Wort.

Morgenpost – der Newswecker der MOPO

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihn jeden Morgen die wichtigsten Meldungen des Tages. Erhalten Sie täglich Punkt 7 Uhr die aktuellen Nachrichten aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Rooney sei „ohne Zweifel einer der besten Spieler, die dieses Land je hatte“, sagt Beckham. Rooney selbst betont in dem Trailer: „Für mich ist wichtig, dass die Leute mich dafür in Erinnerung behalten, wer ich bin, und nicht, was ich getan habe.“