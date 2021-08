Der Transfer von Superstar Cristiano Ronaldo (36) zu Manchester City rückt offenbar näher. „CR7 ist noch kein Spieler von Manchester City, aber es fehlt nur noch ein Schritt“, schrieb die „Gazzetta dello Sport“. Juve würde zudem bereits nach einem möglichen Nachfolger suchen.

Mit Manchester soll sich Ronaldo bereits über die Vertragsmodalitäten geeinigt haben. Angeblich ist der Angreifer, der in Turin noch einen Vertrag bis 2022 besitzt, bereit, in Manchester unter Trainer Pep Guardiola auf die Hälfte seines bisherigen Gehalts zu verzichten. In England würde der Portugiese laut „AS“ „nur“ noch rund 15 Millionen Euro verdienen, er soll einen Zweijahresvertrag unterschreiben.

Cristiano Ronaldo will Juventus Turin wohl verlassen

In der Frage der Ablöse für den Europameister von 2016 liegen Juventus und City aber offenbar weit auseinander. Die Italiener fordern eine Ablösesumme von rund 25 Millionen Euro für den Portugiesen, der 2018 für mehr als 100 Millionen Euro von Real Madrid in die Serie A gewechselt war. Auch ein Tauschgeschäft mit Raheem Sterling oder Gabriel Jesus sei denkbar.

Den Berichten zufolge soll Ronaldo Juve seinen Wechselwunsch bereits mitgeteilt haben. Wie „Sky Sport Italia“ berichtete, habe der Portugiese bereits seinen Spind in der Umkleidekabine geräumt und verspüre keine große Lust mehr, am Samstag gegen den FC Empoli zu spielen. Am Donnerstag hatte sich Ronaldo-Berater Jorge Mendes mit Klubvertretern getroffen. Sowohl Juve als auch City sollen daran interessiert sein, den Wechsel so schnell wie möglich perfekt zu machen.

Juventus Turin sucht bereits nach einem Nachfolger für Cristiano Ronaldo

Die Italiener bemühen sich demnach bereits um einen Ersatz für den Offensiv-Star. Als mögliche Kandidaten gelten Stürmer Gabriel Jesus von Manchester City, Ex-Juve-Profi Moise Kean vom FC Everton oder der Argentinier Mauro Icardi von Paris Saint-Germain.

Das könnte Sie auch interessieren: Weil er Nationaltrainer werden will: Guardiola kündigt Ende bei ManCity an

Nach der Verpflichtung von 118-Millionen-Mann Jack Grealish sucht Guardiola weiter nach einem Ersatz für den zum FC Barcelona abgewanderten Stürmer Sergio Agüero, der umworbene Harry Kane bleibt bei Tottenham Hotspur. Die Gerüchte um Ronaldo und City halten sich hartnäckig, auch wenn der Angreifer diese zuletzt als „respektlos“ und „frivol“ bezeichnet hatte. (dpa/sid)