Der Wechsel von Cristiano Ronaldo zu Manchester City steht offenbar unmittelbar bevor. Wie die spanische Tageszeitung „AS“ berichtet, sollen die Engländer eine Einigung mit Ronaldo erzielt haben. Demnach fehle nur noch die Zustimmung seines aktuellen Klubs Juventus Turin.

Dem Bericht zufolge soll Ronaldo in Manchester bis 2023 unterschreiben und rund 15 Millionen Euro netto verdienen. Endgültige finanzielle Details würden aber noch final geklärt werden. Zwischen dem 36-jährigen portugiesischen Superstar und dem englischen Klub von Trainer Pep Guardiola sei jedoch alles klar – einzig die Einigung mit Juventus Turin stehe noch aus, heißt es.

Cristiano Ronaldo vor Wechsel von Juventus Turin zu Manchester City

Hierbei soll der Serie-A-Klub neben einer Ablösesumme von 25 Millionen Euro unter anderem an einen Spielertausch denken: Gabriel Jesus könne, so „AS“, im Gegenzug von Manchester City zu Juventus wechseln. Guardiola hingegen sei davon wenig begeistert und biete stattdessen vielmehr Raheem Sterling an.

Das könnte Sie auch interessieren: Wer zahlt das? Berater fordert unverschämtes Jahresgehalt für Haaland

Ronaldo steht bei Juventus noch bis 2022 unter Vertrag. Eine offizielle Bestätigung dafür, dass der Deal bereits endgültig sei, gibt es noch nicht.