Ronaldo schießt Al-Nassr im Alleingang an die Spitze – und knackt besondere Marke

Cristiano Ronaldo zelebrierte seinen nächsten ganz persönlichen „Meilenstein“, als hätte er die Endspiele der WM und der Champions League am selben Tag entschieden. Neun Fotos in der Instagram-Story, sechs weitere im Beitrag, dasselbe bei Facebook, dazu vier Bilder bei Twitter.

Sein Viererpack zum 4:0 (2:0)-Erfolg von Al-Nassr bei Al-Wehda war für Ronaldo ein „großartiges Gefühl“, wie er im Netz schrieb. Der Superstar vergaß dabei nicht darauf hinzuweisen, dass er damit die Marke von 500 Ligatoren geknackt hatte. Fünf Treffer für Sporting Lissabon, 103 für Manchester United, 311 für Real Madrid, 81 für Juventus Turin und jetzt die Treffer zwei bis fünf in Saudi-Arabien – macht 503 in 654 Spielen.

Al-Nassr: Cristiano Ronaldo trifft vierfach gegen Al-Wehda

Dieses sporthistorische Großereignis musste gebührend gefeiert werden. Ronaldo zeigte nach den vor allem für ihn bedeutenden Toren (21./40./ 53., Handelfmeter/61.) seinen berühmten „Siu“-Jubel. Nach dem Spiel, das Al-Nassr an die Tabellenspitze brachte, ließ er sich von Schiedsrichter Sultan Al-Harbi den Ball unterschreiben.

Über elf Millionen Likes bekam Ronaldo alleine auf Instagram für seinen Post nach dem Spiel.

Nach gewissen Anlaufschwierigkeiten scheint CR7 in seiner neuen sportlichen Heimat angekommen zu sein. In der vergangenen Woche traf er erstmals für seinen neuen Klub, am Sonntag beging er seinen 38. Geburtstag – auch dies festgehalten im Netz. Auf dem Tisch vor dem Jubilar: drei Torten. Fast bescheiden also. (aw/sid)