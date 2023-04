Ronaldo-Freundin verrät intime Details über Liebesleben: „Dort haben wir es gemacht“

Seit 2016 ist Georgina Rodríguez (29) mit Christiano Ronaldo (38) zusammen. In der Netflix-Serie „Ich bin Georgina“ lässt das argentinisch-spanische Model die Welt an ihrer Beziehung mit dem portugiesischen Superstar teilhaben. In der zweiten Staffel verriet die 29-Jährige nun intime Details über das Liebesleben der beiden.

„Ich kam nach Hause und Cris sagte mir, ich solle ins Spa gehen. Ich war super genervt und ging mit erhobenen Armen ins Spa, um nicht nass zu werden“, erzählte Rodríguez. Doch die genervte Stimmung war offenbar schnell verflogen, denn: „Wir haben es dort gemacht, im Spa“.

Rodríguez sprach in der Serie auch über andere, ernstere Themen, etwa ihre Kinder: „Sie werden regelmäßig geschlagen und wehren sich nie. Ich weiß es, weil sie oft weinend nach Hause kommen“, so Rodríguez.