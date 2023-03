„Tod meines Traums“: Gisele Bündchen spricht emotional über Trennung von Tom Brady

Er ein NFL-Superstar, sie ein erfolgreiches Supermodel – Tom Brady (45) und Gisele Bündchen (42) waren einst das internationale (Super-)Traumpaar. Fast 16 Jahre lang waren die beiden zusammen gewesen, haben zwei gemeinsame Kinder. Doch im Herbst vergangenen Jahres verkündeten sie ihre Trennung. Erstmals sprach Bündchen nun öffentlich darüber – und stellte auch einige Spekulationen klar.

„Es ist hart, weil man sich vorstellt, dass sein Leben auf eine bestimmte Art und Weise verlaufen würde, und man hat alles getan, was man konnte“, sagte die Brasilianerin im Interview mit „Vanity Fair“. Das Ehe-Aus sei der „Tod meines Traums“ gewesen, erklärte sie: „Ich habe als Kind an Märchen geglaubt. Ich denke, es ist schön, daran zu glauben. Ich meine, ich bin so dankbar, dass ich es getan habe.“

Bündchen dementiert Gerüchte über Brady-Trennung

Rund um die Trennung waren zahlreiche Gerüchte aufgekommen, etwa der Vorwurf, Bündchen hätte ihrem Ex-Mann Brady ein Ultimatum gestellt, mit seiner Karriere aufzuhören. Die klare Antwort der 42-Jährigen auf die Nachfrage dazu: „Willst du mich verarschen? Ich habe davon erfahren! Ich habe immer gescherzt, dass ich in der Lage sein würde, Schiedsrichterin zu sein, weil ich so viele Spiele gesehen habe. Und ich habe es geliebt“.

Auch sei die Scheidung nicht spontan geschehen. „Ehen bauen sich weder über Nacht auf, noch zerbrechen sie über Nacht“, betonte Bündchen. „So etwas dauert Jahre.“