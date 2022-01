Manchester United hat den Anschluss an die Champions-League-Plätze in der englischen Premier League gehalten. Nach zwei sieglosen Partien kam das Team von Trainer Ralf Rangnick im Nachholspiel am Mittwochabend beim FC Bentford in London zu einem 3:1 (0:0).

Bei United war Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo nach seiner Verletzung wieder in die Startelf zurückgekehrt. Die Tore schossen aber andere: Anthony Elanga (55.), Mason Greenwood (62.) und Marcus Rashford (77.) trafen binnen 22 Minuten zum Erfolg. Der Treffer von Ivan Toney (85.) kam für Bentford zu spät. Manchester bleibt Siebter.

Beim Stand von 2:0 für die „Red Devils“ wechselte Ralf Rangnick Superstar Ronaldo aus – der Portugiese war natürlich alles andere als begeistert. Sichtlich angefressen ging Ronaldo in der 71. Minute Richtung Bank, klatschte mit Rangnick ab und bekam eine Jacke gereicht. Die Jacke schmiss er sofort wieder auf den Boden.

Ronaldo ausgewechselt: Das sagt Rangnick

„Er fragte mich: ‚Warum ich? Warum musstest du mich runternehmen?’“, erklärte der deutsche Trainer die Situation nach dem Abpfiff. Rangnick begründete Ronaldos Auswechslung mit dem Spielstand.

„Wir hatten exakt dieselbe Situation fünf Tage zuvor: 2:0-Führung, noch 15 Minuten zu spielen, und wir wollen nicht die gleichen Fehler nochmal machen“, fügte Rangnick mit Blick auf das 2:2 am vergangenen Spieltag gegen Aston Villa an.

Die Entscheidung sei „im Interesse des Teams“ gewesen. „Ich habe nicht erwartet, dass er mich dafür umarmt. Er ist ein Torjäger und wäre gern auf dem Platz geblieben und hätte vielleicht getroffen, aber es war wichtiger, kompakt zu bleiben“.

Verlässt Ronaldo Manchester United im Sommer?

Wie „The Sun“ berichtet zeichnet sich wohl schon ein Transfer im Sommer an. Laut dem Bericht werden Vertreter von Ronaldo Ausschau nach einem neuen Verein halten, sollte sich Manchester United nicht für die Champions League qualifizieren.

Bergwijn rettet Tottenham gegen Leicester

Steven Bergwijn war derweil der Held beim 3:2 (1:1) von Tottenham Hotspur im Nachholspiel bei Leicester City. Der Niederländer war in der 79. Minute ins Spiel gekommen und drehte die Partie durch zwei Treffer in der Nachspielzeit (90.+5/90.+7).

Patson Daka (24.) hatte die Gastgeber in Führung gebracht, Harry Kane (38.) glich noch vor der Pause für die Gäste aus London aus. James Maddison (76.) brachte seine Mannschaft erneut nach vorn – bis zu Bergwijns spätem Doppelschlag. Tottenham ist nun Fünfter, Leicester Zehnter. (dpa/lp)