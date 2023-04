Relegations-Gegner des HSV? Stuttgart klettert, Hoffenheim zittert

Nach der 2:3-Pleite in Magdeburg liegt der HSV in der Zweiten Liga aktuell klar auf Kurs Relegation gegen den Drittletzten der Ersten Liga. Der VfB Stuttgart hat diesen Platz am Samstag verlassen können.

Gegen Borussia Mönchengladbach gewannen die Schwaben mit 2:1 und holten damit den ersten Heimerfolg seit Mitte Februar.

Der später verletzt ausgewechselte Serhou Guirassy brachte die Hausherren per Hacke (22. Minute) in Führung, ehe zwei Elfmeter in der Schlussphase noch einmal für Aufregung sorgten. Zunächst glich Julian Weigl nach einem Handspiel von Dan-Axel Zagadou aus (78.). Dann brachte Tanguy Coulibaly den VfB wieder in Führung. Unmittelbar zuvor sah Ko Itakura für die Verhinderung einer klaren Torchance die Rote Karte (82.).

VfB Stuttgart verlässt Relegations-Rang – Bochum Drittletzter

Das Team des immer noch ungeschlagenen Trainers Sebastian Hoeneß profitierte davon, dass der VfL Bochum am Freitagabend nur einen Zähler gegen den Titelanwärter Borussia Dortmund geholt hatte (1:1). Dadurch klettert der VfB an Bochum vorbei (beide 28 Punkte) auf den 15. Rang.

Für Hoffenheim (29 Punkte) gab es derweil beim 0:1 in Leipzig (Tor: Nkunku/28.) einen erneuten Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Die TSG ist nur noch einen Zähler vom Relegationsplatz entfernt und muss weiter zittern.

Der Vorletzte Schalke (24 Punkte) empfängt am Samtagabend Werder Bremen, Schlusslicht Hertha (22) spielt am Sonntag bei Bayern München.