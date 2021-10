Von dieser raschen Kehrtwende hatten sie alle geträumt. Gerade mal drei Monate nach dem enttäuschend frühen Achtelfinal-Aus bei der EM hat Hansi Flick das Nationalteam mit vier Siegen in der WM-Qualifikation wieder auf Vordermann gebracht. Bereits am Montag könnte es historisch werden, so schnell geht das: Siegt das DFB-Team auch in Nordmazedonien (20.45 Uhr, live bei RTL), zieht Flick in die Rekordbücher ein.

Jogi Löw wird es aus der Ferne verfolgen und seinem Nachfolger die Daumen drücken, davon ist auszugehen. Mit fünf Siegen am Stück startete Flicks Vorgänger im August 2006 als Bundestrainer, 15 Jahre später will es ihm sein Nachfolger gleich tun. Gelingt nach den Erfolgen gegen Liechtenstein (2:0), Armenien (6:0), Island (4:0) und Rumänien (2:1) der nächste Sieg, erreicht Flick das Löw-Level. Der klar eingeplante Erfolg im kommenden Monat gegen Liechtenstein in Wolfsburg (11.11.) könnte dann einen neuen Rekord bedeuten.

Die DFB-Hoffnungen ruhen auf Hamburg-Held Thomas Müller

Knacken Flick und sein Team die Bestmarke? Dass das möglich ist, lag zuletzt vor allem an Thomas Müller. Der Bayern-Star traf am Freitag in Hamburg neun Minuten vor Schluss zum Sieg gegen Rumänien. Ein knappes Ding, aber dadurch umso wertvoller.

Müller könnte nach der Empfehlung aus dem Volkspark heute in die Startelf rücken und den Dortmunder Marco Reus verdrängen. „Beide können wichtig sein“, erklärte Flick am Sonntag vor der Abreise nach Skopje und legte sein feinstes Poker-Face auf.

Im Hinspiel unterlag das DFB-Team Nordmazedonien 1:2

Sollte Müller beginnen, stünde er zugleich sinnbildlich für den Wechsel von Löw zu Flick. Bei der Hinspiel-Pleite im März in Köln (1:2) war der 32-Jährige noch gar nicht dabei, Löw holte ihn erst unmittelbar vor der EM zurück in seinen Kader. Nun könnte Müller zusammen mit Flick Geschichte schreiben.