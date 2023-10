Real-Star Vinicius erlebt erneut Rasissmus: Dieses Mal durch ein Kind!

Beim Ligaspiel von Real Madrid beim FC Sevilla (1:1) ist es zu einem rassistischen Zwischenfall gekommen. Erneut war Vinicius Junior von Real Madrid betroffen. Dieses mal wurde der Stürmerstar aus Brasilien in Sevilla unter anderem von einem Kind beleidigt.

Ein weiterer Zuschauer wurde wegen eines „fremdenfeindlichen und rassistischen Verhaltens“ des Stadions verwiesen und an die Behörden übergeben, wie der FC Sevilla mitteilte. Außerdem sei ihm die Klub-Mitgliedschaft entzogen worden.

Der 23-Jährige berichtete anschließend selbst auf X (ehemals Twitter) von dem rassistischen Vorfall. Das Kind sei demnach nicht erkannt oder sanktioniert worden. „Ich hoffe, dass die spanischen Behörden ihren Teil beitragen“, schrieb Vinícius Júnior. „Diese Leute müssen auch strafrechtlich bestraft werden.“ Das sei auch wichtig für die Vorbereitung auf die WM 2030, die aller Voraussicht nach zu großen Teil in Spanien gespielt werden wird.

„Tut mir Leid, wenn ich mich wiederhole“

In den Sozialen Medien kursieren zahlreiche Videos und Fotos, auf denen ein Mann und ein Kind rassistische Gesten machen. Auch die spanische Zeitung Marca veröffentlichte Fotos eines Mannes, der gegenüber Vinicius die Affengeste machte. „Es ist so traurig, dass es niemanden gibt, der sie aufklären kann. Ich investiere viel in die Bildung in Brasilien, um Bürger mit einer anderen Einstellung auszubilden“, so Vinicius, der in Spanien immer wieder Opfer von Rassismus wird.

Der Brasilianer schrieb, es sei der 19. isolierte Vorfall: „Tut mir Leid, wenn ich mich wiederhole.“ Neben seinem Dank an den FC Sevilla für das schnelle Handeln bezüglich des erwachsenen Fans, betont der Stürmer auch, dass es „immer mehr“ Angriffe dieser Art werden, nicht nur gegen ihn. (dpa/sid/lmm)