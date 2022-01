Auf diese Verwarnung konnte Toni Kroos nur mit Galgenhumor und Ironie reagieren.

„Gelbe Karte? Natürlich”, schrieb der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler in Diensten des spanischen Rekordmeisters Real Madrid am Freitag in den sozialen Netzwerken. Dazu stellte der 32-Jährige ein kurzes Video der skurrilen Szene vom Pokal-Achtelfinale gegen den FC Elche, das die Königlichen mit viel Mühe 2:1 nach Verlängerung gewonnen hatten.

Mit launiger Zirkusmusik untermalt ist darauf zu sehen, wie Elches José Antonio Morente Oliva, genannt Tete Morente, zu einem Trick ansetzt. Mit dem rechten Fuß versucht er auf den Ball zu treten und sich zu drehen – und fällt dabei zu Boden.

Kroos steht zwar in der Nähe, berührt seinen Gegenspieler aber definitiv nicht. Obwohl Schiedsrichter Jorge Figueroa Vazquez ebenfalls in der Nähe steht, zeigt er Kroos nach der artistischen Einlage Morentes Gelb.

Copa del Rey: Kroos nicht gesperrt

Der frühere Bundesliga-Profi kann es kaum fassen, fasst sich an den Kopf, gestikuliert. Immerhin: Die Verwarnung hat keine Auswirkungen auf einen Einsatz im Viertelfinale der spanischen Copa del Rey.