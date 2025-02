Real Madrid wittert Schiri-Verschwörung und beschimpft Verband als „korrupt“

Nach zahlreichen eigenen Beschwerden über Entscheidungen der Unparteiischen hat Real Madrid nun Konsequenzen im spanischen Schiedsrichterwesen Konsequenzen gefordert.

Es benötige eine „vollständige“ Reform, hieß es in einem am Montagabend veröffentlichten Brief. Gleichzeitig erhob der Weltklub heftige Anschuldigungen gegen den spanischen Fußballverband RFEF. Das System habe sich als „von innen heraus korrupt erwiesen“.

Bereits in der Vergangenheit hatte Madrid mehrfach Beschwerden über Schiedsrichterentscheidungen veröffentlicht. Mit den nun geäußerten Anschuldigungen ist die nächste Stufe des Konflikts erreicht, ein Statement des spanischen Fußballverbandes gibt es bislang noch nicht.

Real Madrid fordert Einsicht in VAR-Kommunikation

Der neuerliche Auslöser waren zwei vermeintliche Fehlentscheidungen im verlorenen Ligaspiel bei Espanyol Barcelona (0:1). Die Ereignisse würden „jeden Spielraum für menschliches Versagen oder Schiedsrichterauslegung“ übersteigen, schrieb Reals Sekretär des Verwaltungsrats, José Luis del Valle Pérez: „Was dort passiert ist, stellt den Höhepunkt eines völlig diskreditierten Schiedsrichtersystems dar, in dem Entscheidungen gegen Real Madrid ein Ausmaß an Manipulation und Manipulation des Wettbewerbs erreicht haben, das nicht ignoriert werden kann.“

Das System sei „darauf ausgelegt sich selbst zu schützen“, hieß es weiter. Neben einer Reform für die Zukunft forderte der spanische Rekordmeister „angesichts der Schwere der Tatsachen“ Einsicht in die VAR-Kommunikation der beiden Schlüsselaktionen zu erhalten.

Bei der Niederlage beim Abstiegskandidaten Espanyol hatte Real nach einer rüden Grätsche von Carlos Romero einen Platzverweis gefordert. Der spätere Siegtorschütze sah lediglich die Gelbe Karte, der VAR schritt nicht ein. Außerdem wurde ein vermeintlicher Treffer von Vinicius Junior aufgrund eines Foulspiels von Kylian Mbappé aberkannt. (aw/sid)