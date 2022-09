„Raus mit dem!” Mario Basler schießt gegen Bayern-Star Müller

Wenn es nach Ex-Nationalspieler Mario Basler ginge, würde Thomas Müller bei der WM in Katar nicht in der deutschen Aufstellung zu finden sein. „Ich glaube, dass Müllers Form bei der WM, bei großen Spielen, nicht mehr die ist wie früher. Das hat man auch in den letzten Wochen bei Bayern gesehen“, sagte Basler bei Sport1 in der Sendung „Rudi Brückner – der Talk“.

In den WM-Kader würde er an Stelle von Bundestrainer Hansi Flick Müller zwar berufen, ergänzte der 53-Jährige – jemand wie Ilkay Gündogan aber sei „vom Fußballerischen her eine Klasse besser als Thomas Müller“, bekräftigte Basler. Konkret nannte er zudem Jamal Musiala und Leroy Sané, die seiner Auffassung nach „zwingend spielen“ müssten, und „auch Kai Havertz ist für mich vorne gesetzt“.

WM-Kader des DFB: Mario Basler schießt gegen Thomas Müller

Auch beim FC Bayern sollte Müller nicht einfach gesetzt sein, findet Basler und forderte stattdessen mit deutlichen Worten: „Ein Thomas Müller, der völlig aus der Form ist – raus mit dem!“ Trainer Julian Nagelsmann sollte „nicht immer nur denen, die seit 20 Jahren bei den Bayern sind“, den Vorzug geben, sondern auch „mal Serge Gnabry eine Chance“, schlug er vor: „Die Mannschaft kann nicht immer nur nehmen, sondern muss auch mal geben. Es kann doch nicht immer nur am Trainer liegen.“

Mario Götze räumt Basler ebenfalls keine Chance im deutschen WM-Team für Katar ein. „Wir haben sehr gute Spieler, der Kader ist enorm gut. Da brauchen wir jetzt aktuell keinen Mario Götze“, sagte der frühere Bayern-Profi. „Ihm sollte man mehr Zeit für die Eingewöhnung geben.“

In der Defensive sieht Basler noch Redebedarf. „Es wäre fatal, wenn Hansi Rüdiger mitgeteilt hätte, dass er als Abwehrchef gesetzt ist“, stellte der Europameister von 1996 klar. „Es wäre ein viel zu früher Zeitpunkt. Für mich steht fest, wenn Süle einmal kapiert, dass Fitness auf höchstem Level wichtig ist, dass er gesetzt sein muss. Er kann ein überragender Verteidiger sein.“