Corona-Quarantäne in der Bundesliga: Einer kommt, ein anderer geht. Steffen Baumgart kehrt auf die Trainerbank des 1. FC Köln zurück. Der 50-Jährige hat sich nach seiner Corona-Infektion freigetestet. Damit sitzt Baumgart beim Spiel bei RB Leipzig am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) auf der Bank der Rheinländer. Die Bayern müssen hingegen am Samstag beim VfL Bochum (15.30 Uhr/Sky) auf den positiv getesteten Jamal Musiala verzichten.

Baumgart war am 2. Februar positiv getestet worden und musste daraufhin den Heimsieg gegen Freiburg (1:0) am Samstag von der heimischen Couch verfolgen. Ein „TikTok“-Video aus dem Wohnzimmer des Trainers wurde zum Internet-Hit, „ich war viel in Bewegung und habe den Fernseher angeschrien“, sagte Baumgart später der Bild. Co-Trainer Andre Pawlak hatte ihn im Stadion vertreten.

Corona-Quarantäne in Bundesliga: Baumgart freigetestet, Musiala infiziert

Bei den Bayern ist nun wiederum Nationalspieler Jamal Musiala positiv auf das Virus getestet worden. Dem 18-Jährigen gehe es „gut, er befindet sich in häuslicher Isolation“, teilte der Rekordmeister am Mittwoch mit. Wie lange Musiala den Münchnern nicht zur Verfügung stehen wird, ist offen.

Das könnte Sie auch interessieren: Quarantäne-Video geht viral: Köln-Coach Baumgart rastet vorm TV aus

Musiala ist nicht der erste Münchner in Quarantäne. Zu Beginn der Jahres waren gleich neun Bayern-Stars wegen eines positiven Tests ausgefallen. Zudem hatte wochenlang der Fall von Nationalspieler Joshua Kimmich für Aufregung gesorgt. Kimmich hatte eine Impfung lange Zeit verweigert.

Der Rekordmeister hatte schon vor Wochen mitgeteilt, dass alle Spieler des Kaders inzwischen geimpft seien. (sid/fe)