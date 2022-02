Emotionen pur! So kannten die FC-Fans ihren Kult-Coach Steffen Baumgart bisher nur von der Seitenlinie. Doch dass er auch in der Corona-Quarantäne vor dem heimischen Fernseher so abgeht, hätte man nicht gedacht. „Ich bin in der Wohnung auf und abgelaufen. Ich war genauso laut wie immer“, berichtete der Trainer des 1. FC Köln nach dem 1:0 gegen den SC Freiburg der „Bild”.

„Ich bin nicht der Typ, der still auf dem Sofa sitzt, wenn es um die Jungs geht. Wie am Spielfeldrand war ich viel in Bewegung und habe auch ab und an mal den Fernseher angebrüllt“, erzählte Baumgart dem „Express”.

TikTiok-Video aus Steffen Baumgarts Quarantäne geht viral

Der einminütige Zusammenschnitt seiner Tochter auf „TikTok“ zeigt den hochemotionalen Steffen Baumgart – im üblichen Outfit mit weißem T-Shirt und der obligatorischen Schiebermütze –, dessen Coachingzone sich diesmal wegen eines positiven Corona-Tests zwischen Couch und Fernseher erstreckte.

Das könnte Sie auch interessieren: Klare Ansage: Der HSV braucht in Darmstadt eine „außergewöhnliche Leistung“

„Leute, wir brauchen den Ball“, schallt es etwa durchs Wohnzimmer, später gibt der FC-Coach sein Credo noch einmal per Handy auf die Stadion-Tribüne durch: „Sie sollen nach vorne spielen, auch wenn sie drei Stück kriegen!“ Auch die Freiburger kriegen hin und wieder ihr Fett weg. „Was willst du da, komm hoch mit deinem Arsch, jedes Mal heulst du rum“, schmettert er einem Gegenspieler durch die Mattscheibe entgegen.

„Ich muss irgendjemand anbrüllen“: Baumgart über Telefon nach Köln

Während der Rest der Familie, ebenfalls in Corona-Quarantäne, es sich auf dem Sofa gemütlich macht, steht Baumgart sichtbar unter Strom. Er brüllt immer wieder aus voller Kehle, teilweise auch ins Telefon zu Videoanalyst Denis Huckestein (30), mit dem er während des Spiels in ständigem Kontakt steht: „Ich muss irgendjemand anbrüllen, ich brülle hier alles zusammen“, funkt er zwischenzeitlich nach Müngersdorf.

Ab Mittwoch hat Baumgart die Gelegenheit, sich mit einem negativen PCR-Test aus der Quarantäne freizutesten.

Die durch Baumgarts Assistenten André Pawlak betreuten Kölner besiegten Freiburg am Samstag mit 1:0. Ob Baumgart am Freitag in Leipzig wieder im Stadion mitfiebern kann, ist noch offen. (express.de/dpa/fe)