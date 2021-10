Die massive Pyro-Show der Fans beim Champions-League-Spiel zwischen Ajax Amsterdam und Borussia Dortmund (4:0) könnte ein Nachspiel haben. Die UEFA untersucht die Vorfälle vor der Partie in Amsterdam und will „zu gegebener Zeit“ eine Entscheidung bekanntgeben, wie der Verband am Mittwoch mitteilte.

Am Dienstagabend zündeten vor der 0:4-Pleite zunächst Dortmunder Fans auf ihrer Tribüne Pyrotechnik, danach zogen die Ajax-Fans in noch größerem Umfang nach. Neben Bengalos flogen auch Feuerwerkskörper durch die Arena, die Tribüne wurde in dichten Rauch gehüllt, Rauchschwaden zogen durch das Stadion.

BVB-Duell bei Ajax Amsterdam: UEFA untersucht Pyro-Show

Zuvor hatten bei einer Polizeikontrolle im Bahnhof Oberhausen Fans einer Dortmunder Ultragruppierung laut Bundespolizei Pyrotechnik weggeworfen und waren anschließend in die abfahrbereiten Züge gesprungen.

Insgesamt habe man 21 teils selbst gebastelte Bengalos konfisziert. Die Polizei hatte die Fans beim Umsteigen in Oberhausen kontrolliert. Ermittlungen wurden eingeleitet. (mp/dpa)