Pyro-Eklat! Testspiel von deutschem Bundesliga-Klub muss abgebrochen werden

Der Test des FC Augsburg gegen Besiktas Istanbul ist nach nur 76 Minuten im österreichischen Kufstein abgebrochen worden.

Beim Stand von 1:1 (0:1) bat der Schiedsrichter die beiden Mannschaften in die Kabine, nachdem die türkischen Anhänger zum wiederholten Male Pyrotechnik gezündet und Feuerwerkskörper auf das Spielfeld geschossen hatten.

FC Augsburg: Test gegen Besiktas Istanbul abgebrochen

Besiktas ging in Halbzeit eins durch Jackson Muleka (41.) in Führung. In der 47. Minute sorgten die Istanbul-Fans dann bereits für eine erste Unterbrechung, nach einer kurzen Pause erzielte der Franzose Irvin Cardona (58.) den Augsburger Ausgleich.

Wenig später zündelten die Türken wieder, es folgte das frühe Ende der Begegnung. „Das Risiko war zu groß, dass sich ein Spieler verletzt. Ich trage die Verantwortung“, sagte Schiedsrichter Walter Altmann der „Augsburger Allgemeinen“ zu dem Spielabbruch. (aw/sid)