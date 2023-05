PSG will wieder den Trainer wechseln – und hat einen Star-Coach auf der Wunschliste

Paris Saint-Germain will sich Informationen des Senders RMC Sport zufolge von ihrem Trainer Christophe Galtier trennen und Interesse an Star-Trainer und Erfolgsgarant José Mourinho haben. Paris soll sich bereits mit Mourinhos Berater Mendes auseinandergesetzt haben.

PSG-Sportdirektor Luís Campos soll dem Bericht zufolge überzeugt sein, dass sein portugiesischer Landsmann die beste Wahl sein soll, um den kriselnden Hauptstadt-Club bei seinem geplanten personellen Umbruch wieder zum Erfolg zu führen.

Mourinhos Umfeld soll RMC Sport zufolge direkte Verhandlungen zwischen dem Coach, der noch einen Vertrag bei der AS Rom bis Mitte 2024 hat, verneint haben. Stattdessen verhandle Campos mit Mourinhos Berater Jorge Mendes.

Galtier steht bei PSG auf dem Abstellgleis

Eine Fortsetzung der Amtszeit von Christophe Galtier, der das Pariser Team erst seit dem vergangenen Sommer trainiert, gilt als unwahrscheinlich.

Am Sonntag gewann PSG beim Abstiegskandidaten ES Troyes ohne Glanz mit 3:1 und liegt vier Spieltage vor dem Saisonende sechs Punkte vor Verfolger RC Lens. (dpa/cs)