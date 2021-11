Jack Grealish, Fußballspieler bei Manchester City und der englischen Nationalmannschaft, soll laut „The Sun“ die Schauspielerin Emily Atack daten. Es soll bereits zu zwei persönlichen Treffen gekommen sein.

Seit seiner Jugend hat Grealish eine On-Off-Beziehung mit Sasha Attwood. An ihrem Jahrestag vergangene Woche postete diese ein Bild der beiden beim Fernsehen – mit Kerzen und Rosenblättern. Da sah die Welt des Pärchens noch heil aus.

Jack Grealish und Emily Atack sollen sich schon im Hotel getroffen haben

Wie Freunde des 26-Jährigen nun berichten, habe er engen Kontakt zu Emily Atack, welche vor allem durch ihre Rolle in „The Inbetweeners“ bekannt wurde. Sie telefonierten jeden Tag und hätten bereits Nummern ausgetauscht. „Ihre Beziehung ist das Gesprächsthema in der Umkleidekabine“, berichtet ein Freund. Der Fußballer gehe erstaunlich offen mit dem Thema um. „Sie sind wirklich gute Freunde geworden und FaceTimen sehr oft“ und „es ist wirklich süß“ sind nur einige der Eindrücke enger Bekannter.

Das erste Mal sollen die beiden Mitte Oktober zusammen in einem Hotel in Manchester gesehen worden sein – vor dem Champions-League-Sieg seines Teams gegen Brügge. Zu dem zweiten Treffen soll es in ihrem Haus gekommen sein.

Jack Grealish macht mit einer angeblichen Affäre Schlagzeilen abseits des Platzes.

„Sie kommen sich wirklich nahe, haben aber offensichtlich keine Grenze überschritten“, weiß ein Kumpel zu berichten, „Jack ist sehr auf seine Karriere fokussiert.“

Jack Grealish soll auch eine Affäre mit einer Love-Island-Teilnehmerin gehabt haben

Es ist nicht das erste Mal, dass Grealish während seiner Beziehung mit Sasha Attwood in Sachen Frauen auf sich aufmerksam macht. Im August wurde er dabei beobachtet, auf der Dating-Plattform Raya darüber zu informieren, aktuell in London zu sein. Fragen nach dem Status seiner Beziehung kamen schnell auf. Zudem soll er zu Love-Island-Teilnehmerin Natalia Zoppa per Instagram Kontakt gehabt haben, wie ihr Mann wütend veröffentlichte.

Sportlich läuft es für den Mittelfeld-Akteur und seine Mannschaft gut – nach elf Spieltagen in der Premier League steht ManCity auf dem zweiten Tabellenplatz. Das nächste Spiel steht am Sonntag, den 21. November an, Gegner ist Everton.