Premiere: Erste Fußballerin spielt mit Hijab bei einer WM

Marokkos Nationalspielerin Nouhaila Benzina hat ein kleines Stück Fußball-Geschichte geschrieben: Die Innenverteidigerin trug als erste Spielerin in einer WM-Partie den traditionellen Hijab.

Die 25-Jährige vom marokkanischen Rekordmeister AS FAR stand im zweiten Gruppenspiel gegen Südkorea in der Startelf.

WM: Marokkos Nouhaila Benzina trägt Hijab

Benzina gehört seit fünf Jahren dem A-Kader an. In Australien und Neuseeland hat sie bislang noch nicht mit den Medien über ihren Hijab gesprochen, beim 0:6 gegen Deutschland zum Auftakt saß sie nur auf der Bank.

„Die Teilnahme von Nouhaila Benzina wird weltweit Barrieren durchbrechen“, twitterte die FIFA schon vor Turnierbeginn. Das Tragen eines Hijab auf dem Spielfeld ist erst seit 2014 erlaubt. Auch viele andere Sportarten wie Basketball haben das Verbot inzwischen aufgehoben. (aw/sid)