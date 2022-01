Durch den dritten Sieg in einer Woche hat Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool leise Hoffnungen auf ein klein wenig Spannung im Kampf um die englische Meisterschaft geweckt. Die Reds gewannen am Sonntag 3:1 (2:0) bei Crystal Palace und verringerten den Rückstand auf Tabellenführer Manchester City auf neun Punkte. Überschattet wurde der Spieltag von einem Skandal in London.

Der Tabellenführer hatte am Samstag überraschend mit 1:1 (0:1) beim FC Southampton erstmals nach zwölf Ligasiegen in Folge nicht dreifach gepunktet. Liverpool hat ein Spiel weniger bestritten.

Virgil van Dijk (8.), Alex Oxlade-Chamberlain (32.) und Fabinho (89., Foulelfmeter) erzielten die Tore für die Mannschaft von Teammanager Klopp, die am Donnerstag durch ein 2:0 beim FC Arsenal ins Endspiel um den Ligapokal gegen den FC Chelsea und Thomas Tuchel eingezogen war. Vor einer Woche hatte der 19-malige Meister mit einem 3:0 gegen den Aufsteiger FC Brentford seine Durststrecke von vier Pflichtspielen ohne Sieg beendet.

FC Chelsea: Antonio Rüdiger wird mit Feuerzeug beworfen

Chelsea schlug am Sonntag Tottenham Hotspur 2:0 (0:0) und liegt als Dritter weiter einen Punkt hinter Liverpool. Hakimi Zyech (47.) und Thiago Silva (55.) stellten den Sieg sicher. Der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger wurde in der zweiten Halbzeit von einem aus dem Spurs-Fanblock geworfenen Feuerzeug getroffen. Tuchel forderte später von den Fans, dass sie „Respekt zeigen“.

ManCity hatte am Samstag nach dem frühen Tor von Kyle Walker-Peters (7.) sogar die erste Niederlage seit dem 30. Oktober 2021 (0:2 gegen Crystal Palace) gedroht. Aymeric Laporte (65.) gelang zumindest der Ausgleich.

Manchester United: Rangnick fährt Last-Minute-Sieg ein

Zuvor hatte Teammanager Ralf Rangnick mit Manchester United einen wichtigen Last-Minute-Sieg eingefahren. Durch einen Treffer des eingewechselten Marcus Rashford in der dritten Minute der Nachspielzeit gewannen die Red Devils 1:0 (0:0) gegen West Ham United und sprangen auf Platz vier.