Premier League: Ed Sheeran ist jetzt Mit-Besitzer „meines Heimat-Klubs“

Aus dem Fan wird ein Investor: Pop-Star Ed Sheeran hat eine Minderheitsbeteiligung an seinem Lieblingsklub Ipswich Town erworben, das teilte der englische Erstligist am Donnerstag mit. Sheeran übernahm allerdings nur 1,4 Prozent der Anteile, als passiver Investor werde er nicht zum Vorstand des Aufsteigers gehören.

„Ich freue mich sehr, einen kleinen Prozentsatz meines Heimat-Klubs erworben zu haben“, sagte der Singer-Songwriter in einem Statement: „Es ist der Traum eines jeden Fußballfans, Besitzer des Klubs zu sein, den man unterstützt. Ich bin sehr dankbar.“

Ipswich City spielt erstmals seit 22 Jahren in der Premier League

Der 33-Jährige ist seit seiner Kindheit Ipswich-Fan und engagierte sich bereits seit 2021 als Trikotsponsor der Männer- und Frauen-Teams. Der Erwerb von Anteilen des Klubs sei nun der nächste „natürliche Schritt“ einer „bemerkenswerten“ Unterstützung, sagte Ipswich-Vorstand Mark Ashton.

Ipswich, 2023 noch ein Drittligist, ist in diesem Sommer zum zweiten Mal in Folge aufgestiegen und spielt damit erstmals seit 22 Jahren wieder in der Premier League. Die Saison beginnt für das Team von der Portman Road mit einem Heimspiel gegen den FC Liverpool am Samstag. (aw/sid)