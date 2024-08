Pokal-Premiere mit dem HSV: Wie viel Rotation plant Baumgart in Meppen?

Zweieinhalb Jahre sind vergangen, seit Steffen Baumgart eine seiner schmerzhaftesten Pokal-Pleiten einstecken musste. Im Januar 2022 flog der HSV-Trainer mit dem 1.FC Köln im Achtelfinale raus – gegen seinen heutigen Arbeitgeber. Auch, weil Baumgart damals fast ein halbes Dutzend Stammspieler schonte. Vor seiner HSV-Pokal-Premiere in Meppen stellt sich nun die Frage: Wie viel Rotation plant der Coach diesmal?

Mit Anthony Modeste, Salih Özcan, Florian Kainz, Andrzej Duda, Louis Schaub und Benno Schmitz setzte Baumgart Anfang 2022 sechs Stammspieler auf die Bank. Der Bundesligist FC unterlag dem HSV dann im Elfmeterschießen. Anschließend stand für den Trainer fest, dass er aus freien Stücken im Pokal künftig nicht mehr so viel durcheinanderwirbeln will.

Dompé wird der HSV auf unbestimmte Zeit fehlen

Nun steht Baumgarts Pokal-Premiere mit dem HSV an. Natürlich unter anderen Voraussetzungen. Regionalligist Meppen ist am Sonntag (18 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) die deutlich kleinere Nummer. Und dennoch: Wie vielen Stammspielern möchte Baumgart eine kleine Verschnaufpause gönnen?

Zumindest auf zwei Positionen dürfte er so oder so wechseln. Jean-Luc Dompé fällt mit muskulären Problemen auf noch unbestimmte Zeit aus. Für ihn könnte, wenn auch auf der anderen Seite, Silvan Hefti ins Team rutschen.

Und auch hinten dürfte sich etwas ändern. Dennis Hadzikadunic, bei dem laut Vereinsangaben die Belastung zum Wochenstart gesteuert wurde, scheint Probleme zu haben, konnte auch am Donnerstag nur individuell trainieren. Alles spricht dafür, dass Guilherme Ramos an seiner Stelle in die Dreier-Abwehrkette rücken wird.

Darf HSV-Mittelfeldmann Poreba diesmal ran?

Ob es weitere Wechsel geben wird, weiß nur Baumgart. Eine Möglichkeit: Lukasz Poreba, der bislang noch gar nicht im Kader stand, könnte in Meppen dringend benötigte Spielpraxis sammeln. Passend dazu ist der Einsatz von Daniel Elfadli fraglich, nachdem sich der Mittelfeldmann am Donnerstag im Training leicht verletzte. Auch Davie Selke, zuletzt zweimal Joker, brennt auf mehr Spielzeit. Zudem könnte Robert Glatzel nach überstandenen Unterschenkelproblemen im Laufe der Partie sein Saison-Debüt feiern.

Zwei Trainingseinheiten bleiben Baumgart noch, um seine erste Pokal-Elf zu finden. So oder so aber dürfte klar sein: Egal welche Profis ran dürfen – bei einem Viertligisten darf sich der HSV die Butter in keinem Fall vom Brot nehmen lassen.