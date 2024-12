Pokal-Auslosung: Werder-Fans freuen sich zu früh in Live-Sendung

Als Handball-Nationalspieler Julian Köster live im ZDF die Kugel mit der Aufschrift Werder Bremen aus der Lostrommel zog, da brach Jubel aus bei den Werder-Fans, die die Auslosung des DFB-Pokal-Viertelfinals im Fußball-Museum in Dortmund verfolgten. Hurra, ein Heimspiel – dachten sie. Innerhalb von Sekunden aber zerplatzte der scheinbar erfüllte Wunsch wieder.

Köster zog nämlich direkt darauf die Kugel mit der Aufschrift Arminia Bielefeld. Und natürlich gilt auch weiter die Regel, dass Vereine, die nicht in der 1. und 2. Bundesliga spielen, immer Heimrecht genießen. Werder muss also im Februar auf die „Alm“ reisen, wo der Drittliga-Klub in dieser Pokal-Saison schon Hannover 96, Union Berlin und den SC Freiburg rausgeworfen hat. Dass nun Werder kommt, sorgte bei den Bielefelder Fans im Fußball-Museum trotz der aktuell starken Form der Bremer, die am Samstagabend beim FC St. Pauli gewannen, dann für noch deutlich größeren Jubel.

Außerdem kommt es im Pokal-Viertelfinale zu den Spielen RB Leipzig gegen den VfL Wolfsburg, VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg und Meister und Pokalsieger Bayer Leverkusen empfängt im rheinischen Derby den 1. FC Köln. Gespielt werden die Viertelfinals an verschiedenen Tagen im Februar, und zwar am 4., 5., 25. und 26. Februar. Anfang April folgen die Halbfinals, das Finale steigt am 24. Mai im Berliner Olympiastadion.