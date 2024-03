Plötzlich Drittliga-Trainer: VfB Lübeck holt Ex-Norderstedter

Der VfB Lübeck hat Jens Martens als neuen Cheftrainer vorgestellt. Der 68-Jährige unterschrieb bei dem Drittligisten einen Vertrag bis zum Saisonende und beerbt damit Florian Schnorrenberg, der Mitte des Monats freigestellt worden war. Interimstrainer Bastian Reinhardt rückt wieder in die zweite Reihe beim Tabellenvorletzten.

„Ich bin sicher, dass alle Beteiligten in dieser Konstellation sehr gut zusammenarbeiten werden. Jens wird seine Erfahrungen aus über 30 Jahren als Trainer in seine Entscheidungen einbringen können, ohne in der jetzigen Phase zu viele Veränderungen vorzunehmen“, sagte VfB-Sportvorstand Sebastian Harms.

3. Liga: VfB Lübeck holt Jens Martens als neuen Trainer

Für Martens selbst ist der Job auf seine alten Trainer-Tage noch mal ein Upgrade. Bisher coachte er Herren-Teams maximal in der Regionalliga.

Dort war er als Trainer zuletzt bei Eintracht Norderstedt tätig, ehe der UEFA Pro-Lizenzinhaber als Sportdirektor des SV Todesfelde in der Oberliga Schleswig-Holstein aktiv war. Mit Norderstedt gewann er 2020 auch den Lotto Pokal. (lg/sid)