Petition erfolgreich! Wenn Deutschland trifft, läuft jetzt dieser Kult-Song

Da ist sie also doch: Die neue Torhymne der deutschen Nationalmannschaft – zumindest für einen Abend. Viele Fans haben „Major Tom“ von Peter Schilling als neue Musik nach deutschen Treffern gefordert. Durch eine Petition mit 70.000 Stimmen soll das bereits am Dienstagabend (20.45 Uhr/RTL) in Frankfurt gegen die Niederlande geschehen.

Nach Sport1-Informationen erhört der DFB die Wünsche der Fans. Sollte also dem Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann ein Treffer gegen Holland gelingen, kann auf den Rängen und vor dem Fernseher der deutsche Kult-Song angestimmt werden. Die einzige Ausnahme: Die Tormusik wird nicht bei einem Ehrentreffer gespielt.

Petition: 70.000 Fans hatten sich „Major Tom“ gewünscht

Der DFB bestätigte dies am frühen Montagabend zunächst nicht. Erst einmal müsse man Tore erzielen, hieß es von Verbandsseite aber vielsagend.

Brauchen wir nicht reden. Macht ne Gänsehaut. Übrigens: @X kann ab und an toxisch sein, bringt aber auch oft ganz nette Ideen hervor … Die sagenumwobene Aufbruchstimmung, endlich da ⤵️ @DFB_Team, hat der Major Tom ne Chance? pic.twitter.com/lyDGSaexif — Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 24, 2024

Auch Sänger Peter Schilling selbst würde sich sehr über sein Lied als neue Torhymne freuen. „Ich habe selbst Fußball gespielt und kann ungefähr nachempfinden, wie ein Profi fühlt, wenn er gerade ein Tor geschossen hat“, sagt der 68-Jährige. „Dieses Lebensgefühl wird durch die Zeile ‚Völlig losgelöst‘ für die Spieler selbst und auch für das Publikum.“

Das könnte Sie auch interessieren: Skurriler Dopingfall in Brasilien: Nationalspieler wehrt sich gegen Sperre

Für die EM sieht es für den deutschen Hit allerdings eher schlecht aus. Die UEFA teilte auf Anfrage der „Sportschau“ mit, dass der Torjingle beim Turnier für alle Teams gleich sei und Bestandteile des offiziellen EM-Songs habe. Dennoch: „Vorschläge für Lieder zum Warm-Up und nach Abpfiff“ können eingereicht werden – bleibt also doch die Hoffnung auf „Major Tom“ bei der Heim-EM im Sommer.