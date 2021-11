Werbekampagne oder Drehfehler? In der neuen Amazon Prime-Dokumentation über den deutschen Rekordmeister „FC Bayern – behind the legend“ kommt auch die Stadt Freiburg vor. Eigentlich eine tolle Szene zur Einstimmung auf den Spieltag, wäre da nicht ein kleiner Fehler unterlaufen.

Freiburg, die Stadt mit dem Stadion, in dem Robert Lewandowski am 15. Mai diesen Jahres mit 41 Saisontreffern den uralten Rekord von Gerd Müller knackte, sollte als Schauplatz einer der jüngsten Bayern-Erfolge in die Doku eingehen. Ein Drohnenflug über die Stadt leitete den Part ein.

Fribourg statt Freiburg – Amazon-Doku zeigt falsche Stadt

Problem: Die Filmemacher flogen nicht über Freiburg im Breisgau, sondern über Namensvetter Fribourg im Uechtland in der Schweiz, wie „Das Ding“ herausfand.

Fußball gespielt wird dort zwar auch, allerdings nur in der fünfthöchsten Spielklasse – Schauplatz eines echten Lewandowski-Spektakels wurde die kleine Stadt noch nicht. Bleibt abzuwarten, wie der SC Freiburg im Spiel gegen die Bayern (Samstag, 15:30) auf den Fauxpas reagiert.