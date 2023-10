Panini-Sticker 2.0: DFB startet digitales NFT-Sammelalbum zur Heim-EM

Der DFB hat die Lizenz für die sogenannten „digitalen NFT-Collectibles“ der Nationalmannschaft bis einschließlich der Heim-EM 2024 an Axel Springer vergeben. Ab sofort haben die Fans also die Möglichkeit, digitale Sticker der deutschen Nationalspieler zu sammeln.

„Die Vergabe der Lizenz für NFT-Collectibles an Axel Springer ist ein weiterer Schritt unserer digitalen Vermarktungsstrategie“, sagte der zuständige DFB-Geschäftsführer Holger Blask.

DFB: NFT-Sticker der Nationalmannschaft ab sofort erwerbbar

Die Abkürzung „NFT“ steht für „Non-Fungible Tokens“. Es handelt sich dabei um digitale Vermögenswerte – in diesem Fall um Sticker der Nationalmannschaft. Sie können online gehandelt und mit Kryptowährung gekauft und verkauft werden, ähnlich wie die Klassiker von Panini, nur eben digital. Der Besitz eines NFT zeigt den Besitz an dem entsprechenden virtuellen Gegenstand. Das Sammeln und Handeln mit NFTs gewann in den letzten Jahren erheblich an Popularität.

Auch Selina Degen, General Manager Sport & Portfolio der „Bild“, zeigte sich von der Aktion begeistert. „Wir haben bereits in der Vergangenheit erfolgreich NFT-Sammelaktionen durchgeführt. Dank der Lizenz des DFB für die deutsche Männer-Nationalmannschaft können wir mit unseren Marken Bild, Sport Bild, TorAlarm und Transfermarkt nun ein sehr großes Portfolio digitaler Collectibles anbieten, das perfekt auf die EM 2024 in Deutschland einstimmt“, sagte sie in einer Pressemitteilung.

Erwerbbar sollen die NFTs des DFB ab sofort über die Plattform „sammeldeinteam.de“ sein. Die Karten sind nach Seltenheitsstufe gestaffelt und werden in verschiedenen Größen und Packs verkauft. Ergänzen sollen die digitalen Sticker dabei die klassischen Sammelkarten der Nationalmannschaft, die parallel dazu ebenfalls im Handel erscheinen sollen.