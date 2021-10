Real-Profi David Alaba hat sich nach dem 2:1-Auswärtserfolg im Clásico gegen den FC Barcelona überglücklich gezeigt. Der Ex-Bayern-Star traf zur wichtigen 1:0-Führung, zuvor war Barça klar am Drücker. Bei den Katalanen ist die Stimmung hingegen im Keller. Einige Fans ließen ihren Frust im Anschluss an die Partie an Trainer Ronald Koeman aus.

David Alaba war nach dem Spiel selbstredend prächtig aufgelegt. Nach dem 2:1-Erfolg, zudem der Österreicher mit seinem Traumtor zur Führung einen großen Teil beitrug, sagte er: „Das ist ein schönes Gefühl. Mein erster Clásico und mein erstes Tor. Ich bin sehr glücklich und dankbar für diesen Moment, aber der Sieg als Team ist wichtiger.“

Real: Alaba hat „Madrid aus der Höhle geholt“

Eine nicht untypische Zurückhaltung seitens eines Spielers, von der die spanische Presse aber nicht allzu viel zu halten scheint. So schreibt die katalanische „Sport“: „Er hat Madrid aus der Höhle geholt.“ Dazu vergibt die Fachzeitung neun von zehn Punkten an Alaba – die beste Bewertung aller Akteure in diesem Clásico. Etwas nüchterner aber nicht weniger lobend schreibt die „Mundo Deportivo“: „Ein sehr gutes Spiel in der Abwehr und sein erstes Tor für Real, das er selbst einleitete.“ Auch die „AS“ lobt und zieht einen Vergleich zu den Transfers des FC Barcelona: „Alaba war ein besserer Einkauf als die von Laporta. Er hat im bestmöglichen Szenario sein bestes Gesicht gezeigt.“

Morgenpost – der Newswecker der MOPO

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihn jeden Morgen die wichtigsten Meldungen des Tages. Erhalten Sie täglich Punkt 7 Uhr die aktuellen Nachrichten aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Barça-Trainer Ronald Koeman haderte hingegen mit der Niederlage. „Am Anfang waren wir gut und kontrollierten das Spiel. Wir hatten eine große Chance, in Führung zu gehen, aber es kam dann anders“, sagte der Niederländer. „Wir hatten viel Ballbesitz, aber im Angriff muss es besser werden“, zitierte die „Mundo Deportivo“ Koeman, der beim FC Barcelona unter Druck steht. „Ich fühle mich vom Klub unterstützt, aber ich weiß auch, dass alles von den Ergebnissen abhängt“, umriss er kürzlich seine Situation.

FC Barcelona: Fans attackieren Ronald Koeman

Das weiß auch die katalanische Anhängerschaft, mit dessen Support Koeman wohl vorerst nicht mehr rechnen kann. Nach der Niederlage im Clásico haben Fans ihren Frust auch am Übungsleiter ausgelassen. Als der Niederländer nach der Partie in seinem Auto das Camp-Nou-Stadion verließ, wurde er von einer Gruppe Barça-Fans umzingelt. Während einige von ihnen Selfies machten, beschimpften andere Koeman, schlugen auf das Auto und forderten ihn zum Aussteigen auf, wie auf Videos zu sehen ist. Koeman (58) fuhr langsam durch die Menge und verschwand dann.

Das könnte Sie auch interessieren: Ronaldo fassungslos! Kantersieg für Klopp in Manchester

Am Sonntagabend missbilligte der Verein das Verhalten der Fans in einem Statement: „Der FC Barcelona verurteilt öffentlich die gewalttätigen und verächtlichen Handlungen, die unser Trainer beim Verlassen des Camp Nou erlebt hat. Der Klub wird Sicherheits- und Disziplinarmaßnahmen ergreifen, damit sich solche unglücklichen Ereignisse nicht wiederholen.“ (kk/dpa)