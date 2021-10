Jürgen Klopps Liverpool demütigt Manchester United. In Old Trafford feierten die „Reds“ einen furiosen 5:0-Sieg gegen Cristiano Ronaldo und Co. Manchester-Trainer Ole Solskjaer steht vor dem Rauswurf.

Nach den frühen Treffern von Naby Keita (5.) und Diogo Jota (13.) erzielte Mo Salah (38., 45.+4, 50.) einen Hattrick für Liverpool. Manchesters Paul Pogba flog nach einer Stunde für eine Brutalo-Grätsche gegen Keita mit glatt Rot vom Platz – viel Frust bei United angesichts der höchsten Heimpleite seit dem 1:6 gegen den Lokalrivalen Manchester City 2011.

Ronaldo mit Abseitstor: Manchester United geht gegen Liverpool unter

Cristiano Ronaldo erzielte ein Abseitstor, als es schon 0:5 stand, hätte davor aber wegen einiger Nickligkeiten auch vom Platz fliegen können. Immer wieder fasste sich der Superstar an den Kopf, konnte den Niedergang seiner Mannschaft nicht fassen.

Premier League: Salah-Hattrick zum 5:0 von Liverpool bei Manchester United

„Ole dreht am Rad“, sangen die Liverpool-Fans über den glücklosen Manchester-Trainer, der kurz vor seiner Ablösung steht. Mit 14 Punkten aus neun Spielen läuft United den eigenen Erwartungen hinterher, der Rückstand auf Spitzenreiter Chelsea beträgt schon acht Zähler.

Liverpool pirschte sich durch den Kantersieg dagegen wieder bis auf einen Punkt an die Champions-League-Sieger aus London heran. Der Meisterschafts-Kampf in England verspricht viel Spannung – wenn man nicht gerade Fan von Manchester United ist.