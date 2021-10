Cristiano Ronaldo spricht erstmals über Rücktritt

Dass Superstar Cristiano Ronaldo auch mit mittlerweile 36 Jahren immer noch zu den besten Kickern des Planeten gehört, zeigt der Portugiese auch bei seiner zweiten Amtszeit bei Manchester United. Bereits sechs Tore gelangen dem Offensivkünstler in der aktuellen Spielzeit.

Seinem Alter geschuldet kommen seit geraumer Zeit nun aber immer wieder Gerüchte eines möglichen Rücktritts aus der Nationalmannschaft auf. In einem Interview mit Sky Sports stellt der fünfmalige Weltfußballer nun einiges klar: „Ich denke, es ist noch nicht an der Zeit. Es geht nicht darum, was die Leute wollen, sondern was ich will.“

„CR7“ deutlich: „Ich bin noch motiviert“

Von einem baldigen Karriereende will „CR7“ nichts wissen. Mit einer enormen Fitness hält der bald 37-Jährige der Dauerbelastung stand. „Wenn ich merke, dass ich nicht mehr fähig bin zu rennen, zu dribbeln, zu schießen, wenn die Power weg ist… Aber ich habe das alles immer noch und deshalb will ich weitermachen. Ich bin immer noch motiviert.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Ein Kindheitstraum“: Dieser Bundesliga-Star spielt bei „GZSZ“ mit

Doch nicht nur sein Fitnesslevel gilt als außergewöhnlich. Auch seine Mentalität wird von Fans und Mitspielern geschätzt. Kritik an seiner Person dient dem Portugiesen als Ansporn. „Das war immer Teil des Geschäfts und ist sogar eine gute Sache, wenn ich ehrlich bin. Wenn sie sich über mich ärgern, dann deshalb, weil sie mein Potenzial kennen und sehen, dass ich für den Fußball immer noch wertvoll bin. Ich will ein Beispiel geben: Wenn man in der Schule den schlechtesten Schüler fragt, ob er den besten mag, dann wird er immer sagen, dass er ihn nicht leiden kann.“ Es dauert also noch, bis Cristiano Ronaldo seine Schuhe an den Nagel hängt.