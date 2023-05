Packender Abstiegskampf: Hertha erlebt „perfekten Tag“ – für Bochum wird‘s düster

Der Abstiegskampf der Bundesliga wird ein Krimi bis zum letzten Spieltag. Der FC Schalke 04 hatte durch das dramatische 3:2 am Freitagabend in Mainz die Konkurrenz unter Druck gesetzt, am Samstag ergriff Hertha BSC den letzten Strohhalm. Der FC Augsburg machte einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt – und tief im Westen verstaubt die Sonne immer mehr.

Durch das 0:2 bei Borussia Mönchengladbach war der VfL Bochum der große Verlierer des Wochenendes. Jonas Hofmann (35.) und Lars Stindl (90.+1) schossen die Gäste auf den 17. Tabellenplatz, zwei Punkte beträgt der Rückstand ans rettende Ufer nach dem sechsten Spiel in Serie ohne Sieg. „Wir dürfen so ein Gesicht nicht zeigen“, schimpfte Kapitän Antony Losilla, und auch Trainer Thomas Letsch ärgerte „die Art und Weise. So reicht das nicht“.

Hertha BSC ergreift den letzten Strohhalm

Anders die Gemütslage in Berlin, wo Hertha im direkten Duell mit Stuttgart um seine letzte Chance kämpfte. Vier Siege hatte Trainer Pal Dárdai von den Seinen im Endspurt gefordert, der erste Schritt ist durch das 2:1 gegen den VfB getan. Marc-Oliver Kempf, Ex-Kapitän der Schwaben, markierte seinen ersten Treffer für die Hauptstädter zur Führung (29.), Serhou Guirassy glich neun Minuten später auf Vorlage von Ex-HSVer Josha Vagnoman aus. Doch noch vor der Pause erzielte Florian Niederlechner das Siegtor für die Hausherren (45.+2).

„Das war ein wichtiger Schritt. Wir haben gezeigt, dass wir noch am Leben sind“, sagte Kempf, Niederlechner befand: „Genau so musst du auftreten im Abstiegskampf.“ Dardai sprach von „einem Arbeitssieg. Das gibt Kraft. Es war ein perfekter Tag, aber wir wissen auch, was noch kommt“.

Herthas Stadtrivale Union enttäuschte derweil auf ganzer Linie und ermöglichte so dem FC Augsburg einen Dreier, der entscheidend werden könnte in der Endabrechnung. Dion Drena Beljo besorgte den einzigen Treffer der Partie (53.), der FCA steht jetzt bei 34 Punkten und damit sechs vorm Relegationsrang.