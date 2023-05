Wilde Szenen in der Bundesliga: Spieler rempelt Schiri an – Trainer beschimpft ihn

Rote Karte für den Trainer, Rote Karte für einen Spieler und ein Rempler gegen Schiedsrichter Harm Osmers: Während des Bundesliga-Spiels zwischen der TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt ist es am Samstag zu mehreren turbulenten Szenen innerhalb kürzester Zeit gekommen.

Zunächst wurde Osmers während der laufenden Partie von Frankfurts Djibril Sow angerempelt (45.), er ließ sich auf dem Rasen in Sinsheim sogar kurz behandeln. Für die Aktion gab es zunächst keine Verwarnung. Wenige Sekunden später aber sah Frankfurts Chefcoach Oliver Glasner beim Stand von 0:2 die Rote Karte. Mutmaßlich hatte er dem Unparteiischen einige unschöne Worte in einem unpassenden zugerufen.

Schiedsrichter Harm Osmers mehrfach verbal attackiert

Zuvor hatten auch die beiden Nationalspieler Kevin Trapp und Mario Götze Verwarnungen erhalten, weil sie Osmers verbal attackierten. Kurz nach der Roten Karte gegen Glasner erzielt die TSG noch vor der Pause das vorentscheidende dritte Tor.

Nach der Pause aber wurde es nicht weniger turbulent: Stanley N’Soki ließ kurz nach Wiederbeginn Eintacht-Joker Paxten Aaronson passieren, verschätzte sich und zog mit gestrecktem Bein durch. Er traf den Amerikaner im Gesicht und sah ebenfalls die Rote Karte (48.). (mp/sid)