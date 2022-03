Emotionale Worte: Abramovich macht Verkauf des FC Chelsea offiziell

Nun ist das Kapitel bald auch offiziell beendet: Der russische Milliardär Roman Abramovich hat den Verkauf des FC Chelsea angekündigt. Der mögliche Nettogewinn solle über eine Stiftung den Opfern des Kriegs in der Ukraine zugutekommen, schrieb er in einer Mitteilung des Londoner Klubs am Mittwochabend.

Milliardär Abramovich kündigt Chelsea-Verkauf an

Nach der russischen Invasion in der Ukraine war auch Abramovich zuletzt vermehrt in den Blickpunkt geraten. Der 55-Jährige galt als einer von vielen Oligarchen, denen in Großbritannien Sanktionen drohen. Abramovich kündigte daraufhin zunächst an, die Führung des Vereins an Treuhänder abgegeben zu wollen.

Am Mittwochnachmittag hatte es zudem Medienberichte gegeben, nach denen Abramovich den FC Chelsea dem Schweizer Milliardär Hansjörg Wyss zum Verkauf angeboten habe.

Roman Abramovich verabschiedet sich emotional

Nun schrieb er: „Ich habe meine Entscheidungen immer im besten Interesse des Clubs getroffen. In der jetzigen Situation habe ich die Entscheidung getroffen, den Klub zu verkaufen, weil ich glaube, dass es das beste im Interesse des Klubs ist.“ Und Weiter: „Sie müssen wissen, dass mir diese Entscheidung unglaublich schwer gefallen ist und es mich schmerzt, mich auf diese Weise vom Club zu trennen.“

Abramovich schließt mit versöhnlichen Worten: „Ich hoffe, dass ich ein letztes Mal an die Stamford Bridge kommen kann, um mich persönlich von Ihnen allen zu verabschieden. Es war das Privileg meines Lebens, Teil des FC Chelsea zu sein, und ich bin stolz auf alle unsere gemeinsamen Erfolge. Der Chelsea Football Club und seine Fans werden immer in meinem Herzen sein.“ (dpa/tim)