Paukenschlag in der Premier-League: Chelsea-Besitzer Roman Abramovich zieht sich zurück. Grund sind offenbar die Sanktionen gegen Russland nach der Invasion der Ukraine.

Der Verein veröffentlichte auf seiner Website eine Erklärung seines russischen Eigentümers, dem ein enges Verhältnis zum russischen Präsidenten Wladimir Putin nachgesagt wird. „Während meiner fast 20-jährigen Eigentümerschaft habe ich meine Rolle immer als Beschützer des Klubs gesehen, dessen Aufgabe es ist, sicherzustellen, dass wir so erfolgreich sind, wie wir es sein können“, ließ Abramovich verlauten.

Premier League: Chelsea-Besitzer Abramovich gibt als „Beschützer“ auf

„Ich habe Entscheidungen immer im besten Interesse des Klubs getroffen. Diesen Werten bleibe ich verpflichtet“, so der Milliardär weiter: „Aus diesem Grund übertrage ich Treuhändern der wohltätigen Stiftung von Chelsea die Verantwortung und Fürsorge für den FC Chelsea. Ich glaube, dass sie derzeit am besten in der Lage sind, sich um die Interessen des Vereins, der Spieler, des Personals und der Fans zu kümmern.“

Mit Beginn des Ukraine-Kriegs war bereits über eine Beschlagnahmung des Abramovich-Vermögens, also auch der Mehrheitsanteile am Fußball-Unternehmen debattiert worden. Am Sonntag spielen die von Thomas Tuchel trainierten Londoner im Ligapokal-Endspiel gegen den FC Liverpool.