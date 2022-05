Mega-Vertrag! Mbappé-Entscheidung gefallen – Legende verlässt Paris

Kylian Mbappé bleibt in Paris und wechselt nicht nach Madrid. Was seit Tagen bereits durchsickerte, berichten nun verschiedene Medien übereinstimmend. Damit endet eine monatelange Transfer-Saga, in der Real Madrid schon wie der sichere Sieger aussah. Während der französische Weltstar also bleibt, wird mit Angel di Maria ein langjähriger Teampartner PSG verlassen.

Mbappé soll in der französischen Hauptstadt einen neuen Vertrag über drei Jahre Laufzeit erhalten. Sein Jahresgehalt liegt laut Berichten bei astronomischen 100 Millionen Euro netto! Auch die Zusage selbst soll sich Mbappé mit einer Prämie von 300 Millionen Euro versüßt haben, so berichtet Sport1.

Mbappé spielt seit 2017 für Paris-Saint-Germain. Bereits damals hatte er bei seinem Wechsel aus Monaco ein Angebot von Real Madrid ausgeschlagen.

Di Maria verlässt PSG: Bester Vorlagengeber der Klubgeschichte

Zusätzlich wurde bekannt, dass der Argentinier Angel di Maria den französischen Meister nach dem Saisonende verlassen wird, sein Vertrag läuft aus.

„Angel di Maria hat die Geschichte des Klubs nachhaltig geprägt“, sagte PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi: „Er wird den Fans mit seiner tadellosen Einstellung und seinem großartigen Einsatz in Erinnerung bleiben.“ Für Trainer Mauricio Pochettino ist di Maria „einer der besten Spieler, die dieses Trikot getragen haben“.

Der Offensivmann war vor sieben Jahren von Manchester United in die französische Hauptstadt gewechselt und avancierte mit 111 Assists in 294 Pflichtspielen zum besten Vorlagengeber in der Vereinsgeschichte.

Insgesamt erzielte er 91 Tore und gewann 18 Titel mit PSG. Nach der Verpflichtung von Superstar Lionel Messi kam di Maria in dieser Spielzeit häufig nur zu Kurzeinsätzen. Wohin es di Maria zieht, ist noch offen. Medienberichten zufolge könnte er zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin wechseln. (pfe/sid)