Die Saison beginnt gut für Mesut Özil und Fernerbahce Istanbul. Der 32-Jährige erzielt im ersten Saisonspiel gegen Adana Demirspor (1:0) sein erstes Tor. Doch vor dem Spiel sorgte er bei Fans seines Ex-Klubs für Unmut.

„Neue Saison, neue Ziele“, schrieb der Weltmeister von 2014 auf Twitter und teilte eine Grafik. Dort ist Özil im Spielertunnel des Şükrü-Saraçoğlu-Stadions zu sehen. An der Wand hängen die Trikots seiner Ex-Vereine. Doch einer fehlt.

Bevor Özil bei Werder Bremen, Real Madrid und Arsenal London aktiv war, schnürte er seine Schuhe bekanntlich für den FC Schalke 04. Der Mittelfeldspieler ist in Gelsenkirchen geboren und spielte von 2005 bis 2008 bei den Königsblauen. Dort gab er auch sein Profi-Debüt.

Mesut Özil vergisst Schalke 04 – Fans verwundert

Dass Mesut Özil nun ausgerechnet den FC Schalke vergisst, verwundert viele Anhänger der Knappen. Schließlich drückt der ehemalige Nationalspieler immer wieder seine Verbundenheit zu Verein und Stadt aus. „Kurz den Verein vergessen, der es ihm ermöglicht hat, Profi zu werden“, kommentierte ein Fan der Königsblauen.

Nach mehr als sieben Jahren beim Premier-League-Klub FC Arsenal wechselte Mesut Özil im Januar nach Istanbul. In der vergangenen Saison blieb er in zehn Einsätzen für Fenerbahce ohne Tor. Jetzt gelang ihm der Traumstart in die Saison.