EM-Viertelfinale: Ösi-Frauen „werden Deutschland zeigen, wer wir sind“

Österreichs Fußballerinnen hoffen im EM-Viertelfinale gegen Deutschland auf den Überraschungseffekt. Martina Voss-Tecklenburg lobt die bisherigen Leistungen der Nachbarinnen.

„Dort hat man schon damit gerechnet, auf Norwegen zu treffen. Jetzt haben wir gezeigt, dass uns doch einige auf der Rechnung haben müssen“, sagte Bundesliga-Spielerin Barbara Dunst von Eintracht Frankfurt vor dem K.o.-Duell am Donnerstag (21 Uhr/ARD und DAZN).

Das Team von Nationaltrainerin Irene Fuhrmann hatte am Freitagabend in Brighton Ex-Weltmeister Norwegen mit 1:0 (1:0) bezwungen und war in der Gruppe A Gastgeber England in die Runde der letzten Acht gefolgt. Die DFB-Frauen stehen bereits vor dem abschließenden Vorrundenspiel gegen Finnland am Samstagabend (21 Uhr/ZDF und DAZN) als Siegerinnen der Gruppe B fest.

„Wir werden Deutschland auf jeden Fall zeigen, wer wir sind“, kündigte Julia Hickelsberger-Füller, die in der Bundesliga bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag steht, an. Insgesamt befinden sich 13 Spielerinnen aus dem deutschen Oberhaus im österreichischen Kader.

„Jetzt geht es gegen die halbe Mannschaft von den Bayern. Da wartet ein spannendes Duell auf uns. Klar ist, dass wir nichts zu verlieren haben“, sagte die langjährige Bayern-Legionärin Carina Wenninger.

Voss-Tecklenburg freut sich auf Österreich

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg geht mit großer Vorfreude in das Viertelfinale am Donnerstag. „Wir freuen uns auf ein Nachbarschaftsduell“, sagte die 54-Jährige am Freitagabend. Der österreichische Einzug in die Runde der letzten Acht sei „hochverdient“ gewesen.

Das könnte Sie auch interessieren: Toni Kroos scherzt über Schalke – der Twitter-Konter sitzt

Die Begegnung gegen das Team von Nationaltrainerin Irene Fuhrmann sei zudem ein „Statement für die Bundesliga, weil extrem viele Spielerinnen in dieser unterwegs sind.“

Das Duell am Donnerstag rücke aber vor dem letzten Gruppenspiel erstmal in den Hintergrund. „Jetzt spielen wir erst gegen Finnland, dann werden wir alle Augen auf Österreich richten“, so Voss-Tecklenburg. (sid/mvp)