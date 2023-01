Transfer-Hammer: Spanien-Star Isco wechselt in die Bundesliga!

Das ist ein echter Transfer-Hammer! Spanien-Superstar Isco wird seit Tagen mit Union Berlin in Verbindung gebracht. Zwischenzeitlich galt auch RB Leipzig als Kandidat für eine Verpflichtung. Doch nun scheint die Nummer mit Isco und Union fix zu sein. Wow!

Wie Sky berichtet, könnte der Spanier bereits am Dienstag bei den Köpenickern vorgestellt werden. Zuvor galt auch RB als interessiert, soll Iscos Spur aber nicht so intensiv verfolgt haben. Isco soll einen Vertrag bis Ende Juni 2024 bekommen mit einer Option für ein weiteres Jahr. Am Dienstagabend könnte er dann schon die besondere Atmosphäre miterleben, wenn Union im DFB-Pokal-Achtelfinale den VfL Wolfsburg empfängt.

Isco könnte ablösefrei in die Bundesliga wechseln

Isco, der in seiner Karriere mit Real Madrid bereits fünfmal die Champions League gewinnen konnte, wäre ablösefrei zu haben, denn seinen Vertrag beim FC Sevilla löste der ehemalige Real-Star schon im vergangenen Dezember auf. Für Union Berlin wäre es der namhafteste Transfer der Klubgeschichte.

MOPO

Mit Union würde Isco in der laufenden Saison um die begehrten Champions-League-Plätze kämpfen können. Der Hauptstadtklub belegt derzeit Platz zwei der Bundesliga.

Das könnte Sie auch interessieren: Fußballer des Jahres in Tunesien: Union Berlin verpflichtet einen WM-Helden

Der Marktwert des spanische Nationalspielers beträgt neun Millionen Euro (transfermarkt.de).

Wer genau ist Isco? Mit bürgerlichen Namen heißt er Francisco Román Alarcón Suárez. So ist er auch noch immer auf der Seite des Vereins zu finden, für den er viele Jahre spielte: Real Madrid. Iscostammt aber aus dem Süden Spaniens, genauer aus Benalmádena, einem kleinen Ort bei Málaga. Von Valencia aus führte ihn der fußballerische Weg über die zweitgrößte Stadt Andalusiens 2013 zu den Königlichen, er galt als Riesentalent, war im Jahr zuvor schon bei einer Wahl der italienischen Zeitung „Tuttosport“ zum Golden Boy gekürt worden – im Jahr davor hatte übrigens Mario Götze die Wahl gewonnen.

Isco hat mit Real Madrid alles gewonnen – Vertrag in Sevilla aufgelöst

2013 gewann Isco mit der U21 Spaniens den EM-Titel. Nach seinem Debüt in der Priméra Division 2010 für den FC Valencia absolvierte er gleich in der ersten Real-Saison 53 Einsätze. Was folgten, waren Erfolge en masse: Fünfmal gewann Isco mit den Madrilenen die Champions League, viermal wurde er mit dem Hauptstadt-Verein Klub-Weltmeister. Drei UEFA-Supercup-Siege, drei spanische Meistertitel, drei spanischen Superpokalsiege und ein spanischer Pokaltitel kommen beim 38-maligen Nationalspieler noch dazu.

Und warum ist Isco zu haben? Drei Tage vor Heiligabend war sein Engagement beim FC Sevilla beendet. Er hatte bei Real keinen neuen Kontrakt bekommen und war nach Andalusien gegangen. Der Vertrag des 30 Jahre alten offensiven Mittelfeldspielers wurde dort aber aufgelöst. Gründe dafür wurden offiziell nicht genannt.

Das war die Chance für Union zuzugreifen.