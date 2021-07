Die ARD hat zwei neue Moderatoren für die „Sportschau“. Sie werden künftig die Highlights der Zweiten Bundesliga präsentieren. Also auch die Spiele des HSV und des FC St. Pauli.

Lea Wagner und Tobias Schäfer präsentieren die neue Freitagsausgabe des TV-Klassikers beim Spartensender One. Die erste Ausgabe läuft am 23. Juli.

Der Ableger der „Sportschau“ zeigt mit Beginn der Saison 2021/22 ab 22.30 Uhr Zusammenfassungen der Zweiten Bundesliga. Die ARD hatte sich beim Verkauf der Medienrechte im Sommer vergangenen Jahres das entsprechende Rechtepaket gesichert. Dieses umfasst Zweitliga-Höhepunkte am Freitag zwischen 22.30 und 24 Uhr sowie am Sonntag zwischen 18.45 und 21.15 Uhr. Außerdem darf die ARD wie bisher am Samstag neben der 1. Liga auch Bilder von der 2. Liga in der „Sportschau“ zeigen.

„Sportschau“: Lea Wagner und Tobias Schäfer sind neues Moderatoren-Duo

Die 26 Jahre alte Lea Wagner, deren Vater Ex-Schalke-Trainer David Wagner ist, kommt vom WDR und moderiert ab der nächsten Wintersport-Saison auch die Skisprung-Übertragungen im Ersten.

Der 41 Jahre alte Schäfer arbeitet bereits für den WDR als Radiomoderator sowie im Morgenmagazin der ARD. Zuletzt hat er während der EM gemeinsam mit Christian Schulze einen täglichen Podcast gemacht. (dpa/hoe)