Neues DFB-Traum-Duo: Warum Andrich mal im Bett von Toni Kroos’ Schwägerin landete

Robert Andrich hat tatsächlich schon mal eine Nacht im Bett von Toni Kroos‘ Schwägerin verbracht. Damals, beim „flüssigen“ Abschied von dessen Bruder Felix, ist anscheinend „die dritte Apfelschorle“ schlecht gewesen. Das ist Jahre her, doch Andrich blieb der Familie Kroos stets eng verbunden – und jetzt flammt die alte Liebe neu auf.

„Ihr seid zwei Leute, die mir einiges bedeuten“, erzählte Felix Kroos im gemeinsamen Podcast mit Toni, in dem Andrich am vergangenen Mittwoch zu Gast war. „Rob“ und Toni, meinte der jüngere Kroos-Bruder, seien seine „Traum- und Wunsch-Doppelsechs“ für die deutsche Nationalmannschaft – und das sieht Bundestrainer Julian Nagelsmann inzwischen offenbar ganz genauso.

Toni Kroos und Andrich harmonierten gegen Frankreich

Der Weltstar und der „Worker“ harmonierten beim beeindruckenden 2:0 gegen Frankreich auf Anhieb. Obwohl oder gerade, weil das Duo so unterschiedlich ist. Hier der Weltmeister von 2014, dessen Weltkarriere schon beim Debüt für den FC Bayern mit 17 vorgezeichnet schien. Dort der Burger-Fan mit Gladiatorenfrisur und Wikingerbart, der sich über Hertha, Dresden, Wiesbaden und Union Berlin zu Bayer Leverkusen hochgearbeitet hat.

Während Kroos seinen Weg stets geradlinig verfolgte, gibt Andrich freimütig zu, dass er noch zu Wehener Zeiten „viel zu viel nach null Uhr“ unterwegs gewesen ist. Erst seine Ehefrau Alicia habe ihn diesbezüglich „eingefangen“. Noch immer kommt ihm sein Profi-Leben manchmal vor wie ein Traum. „Es gibt Momente, in denen du sagst: Boah, geil“, meinte er. Sein erstes Länderspiel von Beginn an, und das gleich neben Kroos, dürfte so einer gewesen sein.

Robert Andrich verdrängte Felix Kroos bei Union Berlin

„Es ist schon großartig, wenn man mit Toni in einem Atemzug genannt wird“, sagte der 29-Jährige. Dass er einst bei Union mit Felix und jetzt beim DFB mit Toni spiele, sei „schon eine gute Nummer“. Nicht nur Felix Kroos, von Andrich in Berlin einst „unnötig gemacht“, wie er mit einem Augenzwinkern erzählt, findet: „Es passt auch sportlich zwischen euch.“ Und zwar, wie Andrich urteilt, „sehr, sehr gut“.

Kein Wunder: Er hat in Leverkusen Xabi Alonso als Lehrmeister einen der besten Mittelfeldspieler aller Zeiten. Der Trainer, berichtete er, „geht mir noch mal ein bisschen mehr auf den Sack als anderen Spielern“. In der DFB-Elf sieht Andrich es vielleicht auch deshalb als seine Aufgabe an „Energie rüberzubringen“. Dafür setzt er schon mal „ein Zeichen“, wie im giftigen Duell mit Frankreichs Superstar Kylian Mbappe.

Doch Robert Andrich kann auch sehr sanft sein: In jungen Jahren wollte er genau wie Toni Kroos Kindergärtner werden. Es kam beruflich bekanntlich ganz anders, ihre Wege kreuzten sich dennoch – auf dem Platz und im Kreise der Familie. (sid)