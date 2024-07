„Neues Abenteuer“: Wo Marco Reus seine Karriere fortsetzen wird

Er habe Lust auf „ein neues Abenteuer“, hatte Marco Reus nach Auslaufen seines Vertrages in Dortmund gesagt. Das scheint er nun in der MLS gefunden zu haben.

Marco Reus wird seine Karriere offenbar in den USA fortsetzen. Laut Transferexperte Fabrizio Romano steht der langjährige Profi von Borussia Dortmund kurz vor einem ablösefreien Wechsel zu US-Klub Los Angeles Galaxy. Es müssten nur noch die letzten Details geklärt werden, die Finalisierung des Deals solle bald geschehen.

Auch Charlotte und St. Louis waren an Reus interessiert

Der 35-jährige Reus hatte beim BVB nach zwölf Jahren keinen neuen Vertrag mehr erhalten. Der gebürtige Dortmunder hat nach eigener Aussage noch mal Lust „auf ein neues Abenteuer“.

Das könnte Sie auch interessieren: Nicht Klopp: England diskutiert über diesen Deutschen als Southgate-Nachfolger

Das Portal „The Athletic“ hatte zuletzt von einem großen Interesse aus der Major League Soccer MLS an Reus berichtet. Neben Los Angeles sollen auch der Charlotte FC und St. Louis City ihr Interesse am deutschen Offensivspieler bekundet haben. In Los Angeles hatten einst auch die Fußballstars David Beckham oder Zlatan Ibrahimovic unter Vertrag gestanden. (dpa/mp)