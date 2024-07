Nicht Klopp: England diskutiert über diesen Deutschen als Southgate-Nachfolger

Am Dienstag zog er selbst einen Schlussstrich. Gareth Southgate trat als Englands Nationaltrainer zurück. Ein deutscher Trainer bringt sich nun offenbar als möglicher Nachfolger ins Gespräch.

Thomas Tuchel, der den FC Bayern nach einer enttäuschenden Saison verlassen musste, bekunde Interesse am Nationaltrainerposten – das schreiben der „Guardian“, der „Telegraph“ und die „Sun“. Der 50-Jährige hatte sich bereits 2022 für den Job des englischen Nationaltrainers angeboten. Gleichzeitig hatte Tuchel nach seinem Bayern-Aus im Sommer die Vorstellung geäußert, ein Jahr Pause einzulegen.

Southgate hatte die Three Lions seit 2016 betreut, sein Vertrag lief Ende Dezember aus. Am Dienstag aber gab er seinen sofortigen Rücktritt bekannt. „Es ist Zeit für einen Wechsel und für ein neues Kapitel. Das Finale am Sonntag in Berlin gegen Spanien war mein letztes Spiel als englischer Nationaltrainer“, sagte Southgate in einer Erklärung.

Nach der Niederlage im EM-Finale gegen Spanien (1:2) hatte der 53-Jährige angekündigt, zunächst über seine Zukunft nachzudenken und Gespräche führen zu wollen. Der englische Verband hatte angedeutet, trotz aller Kritik mit ihm verlängern zu wollen. Am Dienstag aber endete das Kapitel Southgate.

Tuchel hatte von Januar 2021 bis September 2022 als Teammanager des FC Chelsea auf der Insel gearbeitet und kennt den englischen Fußball. Einen deutschen Trainer hatten die Three Lions noch nie.