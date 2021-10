Werder Bremen hat das Abwehrtalent Fabio Chiarodia langfristig an den Verein gebunden.

Der 16-Jährige unterzeichnete einen entsprechenden Vertrag. Über die Laufzeit des Kontrakts machten die Norddeutschen wie üblich keine Angaben.

Auf der Liste „zahlreicher internationaler Topvereine“ – Chiarodia soll künftig bei Profis trainieren

„Fabio zählt zu den talentiertesten Spielern Europas in seinem Jahrgang und steht bei zahlreichen internationalen Top-Vereinen im Notizbuch“, sagte Bremens Geschäftsführer Frank Baumann. „Daher freut es uns umso mehr, dass er seine sportliche Entwicklung bei uns fortsetzen möchte.“

Der in Oldenburg geborene Chiarodia spielt aktuell in der U19 der Grün-Weißen und soll in Zukunft auch bei den Profis mittrainieren können. Der Youngster ist zudem U17-Nationalspieler Italiens. (aw/dpa)