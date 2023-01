Neuer Vertrag: FC Bayern bindet Ibrahimovic langfristig

Der deutsche Rekordmeister Bayern München hat den Vertrag seines jungen Offensivtalents Arijon Ibrahimovic vorzeitig verlängert.

Wie die Münchner am Dienstag bekannt gaben, unterschrieb der 17 Jahre alte Jugend-Nationalspieler ein neues Arbeitspapier bis 2025.

Das könnte Sie auch interessieren: Rücktritt in Liverpool? So reagiert Jürgen Klopp

Ibrahimovic war im Sommer 2018 vom 1. FC Nürnberg in die Bayern-Jugend gewechselt. In dieser Saison feierte er sein Debüt für die zweite Mannschaft und zählte beim Winter-Trainingslager in Katar zum Profikader der Münchner. Aktuell läuft Ibrahimovic zudem für die U18 des DFB auf.