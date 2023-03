Neue Details enthüllt: Ist Bayer-Star Mané ein Grund für die Nagelsmann-Entlassung?

Das Kapitel Nagelsmann/Bayern ist geschlossen – eigentlich. Denn die Spekulationen über Gründe für das Aus reißen nicht ab. In erster Linie dürfen sie vermutlich sportlicher Natur gewesen sein, wie auch die Bayern-Bosse auf der Pressekonferenz zum Nagelsmann-Aus erklärten. Hasan Salihamidžić (46) betonte jedoch auch mehrmals, dass die „Konstellation“ zwischen Mannschaft und Trainer nicht gepasst habe. Und wie die „SportBild“ nun erfahren haben will, könnte daran tatsächlich etwas dran sein.

Demnach hätte sich Stürmerstar Sadio Mané nach dem Rückspiel gegen Paris Saint-Germain (2:0) bei Nagelsmann „heftig“ beschwert, nur acht Minuten Spielzeit bekommen zu haben – vor versammelter Mannschaft in der Kabine. Den 35-Jährigen erwischte das offenbar am falschen Fuß. Laut der „SportBild“ hätten die Spieler wahrgenommen, dass sich Nagelsmann von dem aufgebrachten Mané einschüchtern ließ. Die Situation wäre beinahe eskaliert. Bei der nächsten Partie gegen Augsburg (5:3) spielte Mané dann wieder von Beginn an.

Pflegt Tuchel einen anderen Umgang mit den Spielern?

Ob Nagelsmann nun vor dem Superstar einknickte oder nicht, die Situation wirft nicht unbedingt das beste Licht auf seinen Umgang mit einzelnen Spielern. Von Neu-Trainer Thomas Tuchel dürften sich die Bayern-Bosse daher insbesondere in dieser Thematik zumindest mehr Souveränität erhoffen – der 49-Jährige hat während seiner Zeit in Paris und beim FC Chelsea immerhin den ein oder anderen Weltstar trainiert.

Diese Erfahrung mag sich auch in Punkto Aufstellung auszahlen. Laut der „SportBild“ will Tuchel seinen Spielern früh klar machen, auf welchen Positionen sie beim ihm spielen werden und was er von ihnen genau erwartet. Nagelsmann praktizierte dagegen einen etwas flexibleren Umgang mit Positionen.

So spielte zum Beispiel Mané mal auf den Außenbahnen, mal im Sturmzentrum. Und Leroy Sané etwa erhielt von Nagelsmann relativ viele Freiheiten, auch mal von außen ins Zentrum zu ziehen, statt ein eindeutiger Flügelspieler zu sein. Tuchel wolle das nun ändern und seinen Profis wieder eine klare Linie vorgeben, an der sie sich orientieren können, so die „SportBild“.