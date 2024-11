Ein Hamburger steckt dahinter: Wann der Film über die Nationalmannschaft zu sehen ist

Im September 2023 sorgte eine Doku über die Nationalmannschaft bei der WM in Katar für viel Aufsehen. Jetzt erscheint wieder ein Film – allerdings über die deutlich besser verlaufenen Heim-EM.

Im Januar erscheint eine TV-Dokumentation über die deutsche Nationalmannschaft und deren Auftritte bei der Heim-EM im vergangenen Sommer. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Samstag mitteilte, wird der Film „Unser Team – Die Heim-EM 2024“ am 11. Januar um 20.15 Uhr bei RTL und bei RTL+ zu sehen sein. Der DFB freue sich mit seinen Partnern, „diesen außergewöhnlichen Sommer noch einmal Revue passieren zu lassen“, sagte DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig.

Hamburger von OMR Frames produzierten den DFB-Film

Die DFB-Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann sei 40 Tage „durch Trainingslager, Testspiele und das Turnier“ begleitet worden, zu sehen seien Interviews mit den Nationalspielern, „Raum für authentische Einblicke in ihre Gefühlswelten“. Die Doku ist eine Produktion von OMR Frames. Dahinter steckt der bekannte Hamburger Unternehmer Philipp Westermeyer (Online Marketing Rockstars). Als Showrunner fungiert Tom Häussler. Laut Ankündigung sollen auch Bilder abseits der Mannschaft gezeigt werden, etwa Fußballabende in einer Frauen-Haftanstalt, an einem Bundeswehrstützpunkt in Litauen und auf einem Leuchtturm an der Küste Ostfrieslands.

Nagelsmann hatte am Freitagabend, einen Tag vor dem Nations-League-Spiel heute (20.45 Uhr/RTL) in Freiburg gegen Bosnien-Herzegowina, bestätigt, dass die Mannschaft zumindest schon Ausschnitte gesehen habe. „Wir haben ein paar Bilder gesehen, Rückblicke der Heim-EM, um die Mannschaft noch mal zu emotionalisieren“, sagte er. „Was aus diesen Bildern in der Weiterverarbeitung passiert, weiß ich nicht, da lasse ich mich überraschen.“

Das könnte Sie auch interessieren: TV-Star Wontorra in Marbella verhaftet

Eine damals von Prime Video mitproduzierte Doku über die DFB-Auswahl während der WM 2022 in Katar hatte im September 2023 für Aufsehen gesorgt. Deutschland war bei der Endrunde in der Vorrunde ausgeschieden, entsprechend schlechte Stimmung war auch in dem Film transportiert worden. (dpa/mp)